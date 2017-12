Maria del Carmen Francová, jediné dieťa španielskeho diktátora Francisca Franca. Archívne foto Zdroj:Twitter.com/María

Francová, ktorá bola známa pod krstným menom Carmen, sa narodila v severošpanielskom meste Oviedo. Bola jediným dieťaťom Franca a jeho manželky Marie del Carmen Polo. Ako čestná predsedníčka Národnej nadácie Francisca Franca a vojvodkyne Francovej chránila po otcovej smrti v roku 1975 jeho odkaz.

"Bola jedným zo zástancov myšlienky, že Francova diktatúra bola určitým spôsobom dobrá a umiernená záležitosť," uviedol historik a novinár Giles Tremlett. "Povedzme, že ešte toho treba veľa preskúmať, aby sme zistili, akú veľkú stopu zanechala táto rodina na Španielsku," dodal.

Hoci sa Carmen Francová vyhýbala pozornosti verejnosti, svoje detstvo a výchovu opísala v knihe Franco, mi padre (Franco, môj otec), ktorá vyšla v Španielsku v roku 2008. Napísala ju spolu s historikmi Jesúsom Palaciosom a Stanleym Georgeom Paynom.

Zachovávala odkaz svojej rodiny, a preto bola Carmen Francová v Španielsku osobou, ktorá ľudí názorovo rozdeľovala. Odkaz španielskej občianskej vojny z rokov 1936-1939 je totiž v krajine mimoriadne spornou záležitosťou.

