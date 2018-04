Židovská štvrť Kazimierz v Krakove: Teraz je preplnená krčmami

KRAKOV - Čím je pre Bratislavčanov Viedeň a Budapešť, tým je pre obyvateľov severných slovenských okresov Krakov. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísal PETER KUBÍNYI.

Čarovný Krakov. Zdroj:JULIUS DUBRAVAY

Keď sa Krakovčana spýtate, kedy sa Varšava stala hlavným mestom Poľska, odpovie vám jedným slovom: „Nikdy!“Krakov bol od roku 1320 korunovačným mestom Poľska s prvou poľskou univerzitou. A keď sa Varšava v roku 1596 stala hlavným mestom, Krakov korunovačným zostal.

Lenže v šestnástom storočí, keď sa krajina rozširovala na východ, mal smolu a ocitol sa bokom. A „bokom“ zostal najmä pre Bratislavčanov dodnes. Dokola opakujú, že Bratislava má veľmi výhodnú polohu, leží neďaleko Viedne a Budapešti, ale na Krakov si ani nespomenú. Na rozdiel od obyvateľov severu a východu Slovenska, pre tých je Krakov Viedňou aj Budapešťou dokopy. Sedemstošesťdesiattisícová metropola, ktorá bola naša. Teda, iba ak sa stotožníme s tým, že sme boli Rakúšania a patrila nám celá Halič. Žeby sa to Poliakom nepáčilo?

Dvanásť miliónov turistov

No a čo?! Oni stále hovoria o „českých Tatrách“, Slovensko sa pre nich končí prvým kopcom Nízkych Tatier či akvaparkom v Bešeňovej alebo im len jednoducho zavadzia na ceste do Viedne. Odkedy máme euro, sme pre nich drahí, naše služby sa im nepáčia. „Nedávno začali objavovať Košice,“hovorí Róbert Schmidt, jediný Slovák, ktorý má licenciu mestského sprievodcu po Krakove. Môže vás ohúriť hneď na úvod - v Krakove majú Krakovskú ulicu! Smeruje do centra mesta k Hlavnému námestiu, k Rynku Głównemu. Ten by sme mohli premenovať aj na Babylonské námestie, lebo poľštinu tu takmer nebolo počuť.

„Je jedno, či je leto, alebo zima, v meste sú stále. Turistická sezóna jednoducho neexistuje,“hovorí Róbert Schmidt. Ročne sem zavíta okolo dvanásť miliónov turistov. Lákadlom sú v zime aj vianočné trhy, ale tie bývajú všade. „Až dvadsať percent obyvateľov mesta má aspoň nejaké príjmy z cestovného ruchu. Dve tretiny z tých dvanástich miliónov návštevníkov tvoria Poliaci, ísť si pozrieť Krakov patrí k ich národnej hrdosti.“

Plus 7 dní

