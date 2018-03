Voľby v Rusku boli politickou fraškou. Nemý protest ukázal, že Krym je Ukrajina, tvrdí Porošenko

KYJEV - Ukrajinský prezident Petro Porošenko označil nedeľné voľby ruského prezidenta za "politickú frašku, ktorá nemá nič spoločné s voľbami v demokratickom chápaní".

Podľa Porošenka "tieto voľby (v Rusku) boli voľbou bez voľby, bez skutočnej politickej súťaže, bez slobody prejavu, bez rovnakých príležitostí".

"Dočasne okupované" územie

Dodal, že legitimitu prezidentských volieb v Rusku i ich víťaza spochybňuje aj protiprávne hlasovanie o ruskom prezidentovi, ktoré sa v nedeľu konalo na Kryme. Ukrajina tento polostrov odvtedy, ako ho Rusko pred štyrmi rokmi anektovalo, označuje za svoje "dočasne okupované" územie.

Porošenko v tejto súvislosti zdôraznil, že jediné voľby, na ktorých sa môžu legitímne zúčastniť obyvatelia Krymu, sú voľby prezidenta Ukrajiny.

Krym je Ukrajina

Ocenil súčasne tých obyvateľov Krymu, ktorí odolali tlakom a nezúčastnili sa "na tejto fraške", aj keď "sa im vyhrážali, nútili a lákali do tzv. volebných miestností na darčeky". "Ich nemý protest jasne svedčil o tom, že Krym je Ukrajina," dodal Porošenko.

Podľa neho výsledky volieb na Kryme, "zverejnené ruskou okupačnou mocou", o účasti voličov a výsledkoch hlasovania v "tzv. prezidentských voľbách v Rusku, nezodpovedajú realite a sú sfalšované". Vo svojom videopríhovore Porošenko vyslovil predpoklad, že Rusko bude výsledky prezidentských volieb na Kryme teraz využívať v "hybridnej informačnej vojne, ktorú vedie nielen proti Ukrajine, ale proti celému svetu".

Horná komora ruského parlamentu, Rada federácie, pripravuje osobitné vyhlásenie, ktoré sa týka situácie na Ukrajine, kde v nedeľu ruským občanom nebolo umožnené dostať sa do volebných miestností zriadených pre voľby ruského prezidenta.

Ako pripomenula agentúra TASS, ukrajinskí nacionalisti už 8. marca upozornili, že v deň ruských volieb budú brániť ruským občanov v prístupe do volebných miestností zriadených v ruských diplomatických zastupiteľstvách na území Ukrajiny.

Nacionalisti a polícia

Podľa TASS-u ruským voličov v prístupe do volebných miestností v nedeľu bránili nielen nacionalistickí aktivisti, ale aj polícia. Do volebných miestností púšťali jedine osoby so štatútom diplomata. Radovým ruským občanom žijúcim na Ukrajine to neumožnili, konštatoval TASS.

Hovorkyňa Rady federácie Valentina Matvijenková predtým uviedla, Rada federácie sa v tejto veci obráti aj na Parlamentné zhromaždenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a ďalšie medzinárodné organizácie.

