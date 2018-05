Vo Francúzsku zaútočil muž nožom. K útoku sa prihlásil Islamský štát

PARÍŽ - Francúzske úrady pracujú na identifikácii útočníka, ktorý v sobotu večer v centre Paríža zabil nožom jedného človeka a ďalších štyroch zranil, ako aj prípadných jeho pomocníkov. V noci na nedeľu to novinárom povedal francúzsky minister vnútra Gérard Collomb.

Zatiaľ neznámy páchateľ podľa polície napadol nožom celkovo piatich ľudí, z nich jedného zabil a dvoch zranil vážne. Ďalší dvaja ľudia utrpeli menej závažné zranenia. Ilustračné foto Zdroj:AP/TASR

Parížsky prokurátor Francois Molins oznámil, že muž ozbrojený nožom kričal "Alláhu akbar", čo v arabčine znamená "Boh je najväčší". Molins novinárom povedal, že vzhľadom na spôsob útoku prevzali vyšetrovanie protiteroristické orgány, informuje agentúra AP.

K útoku došlo v sobotu večer v druhom parížskom obvode neďaleko Parížskej opery, v rušnej štvrti kaviarní, reštaurácií a divadiel. Zatiaľ neznámy páchateľ podľa polície napadol nožom celkovo piatich ľudí, z nich jedného zabil a dvoch zranil vážne. Ďalší dvaja ľudia utrpeli menej závažné zranenia.

Útočník následne zastrelený policajtmi zabil 29-ročného muža, uviedol minister s tým, že štyria zranení sú mimo ohrozenia života. Collomb sa s jedným z nich stretol v parížskej nemocnici, informovala agentúra AP.

Svedkovia hovorili o panike, ktorá v okolí vypukla, keď sa ľudia z ulíc po výzvach polície náhlili späť dovnútra budov.

Teroristická skupina Islamský štát (IS) zverejnila prostredníctvom svojej mediálnej organizácie vyhlásenie, že útočník bol jedným z jej "vojakov". Takéto tvrdenie IS obvykle vydáva po útokoch inšpirovaných jeho propagandou bez ohľadom na to, či bola skupina v priamom spojení s páchateľmi, píše agentúra DPA.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že jeho krajina "znova zaplatila krvou", neustúpi však ani trocha pred "nepriateľmi slobody". V správe na sociálnej sieti v noci na nedeľu vyjadril sústrasť rodinám obetí a dodal, že v mene všetkých Francúzov "vzdáva poctu odvahe policajtov, ktorí zneškodnili teroristu".

Premiér Édouard Philippe informoval, že policajtom trvalo menej ako deväť minút od nahlásenia útoku, kým podozrivého zneškodnili. To podľa neho umožnilo zabrániť väčšiemu počtu obetí.

Svedkovia hovorili o panike, ktorá v okolí vypukla, keď sa ľudia z ulíc aj po výzvach polície náhlili späť dovnútra budov. Policajti po útoku evakuovali viacero budov a uzavreli miesto činu. Za policajným kordónom však rušný nočný život už krátko na to pokračoval svojím obvyklým tempom, píše AP.

V Paríži už niekoľko rokov platia sprísnené bezpečnostné opatrenia po sérii krvavých útokov islamistických extrémistov. Od začiatku roku 2015 pri nich prišlo o život viac než 240 ľudí vrátane 130, ktorí zahynuli pri koordinovaných útokoch vo francúzskej metropole z novembra 2015.

TASR

