Vinníci stále nie sú známi. Pre stratu miliónov eur prepustili viacerých zamestnancov

HAMBURG - Ani po takmer dvoch mesiacoch nie je zrejmé, ako, kedy a kto odcudzil z peňažného transportéra smerujúceho z Hamburgu do Kielu na severe Nemecka 24. januára 2018 celkovo 2,3 milióna eur.

Vyšetrovanie kauzy pokračuje. Ilustračné foto Zdroj:Shutterstock.com

Vyšetrovatelia evidentne nemajú horúcu stopu, i keď hovoria o svedkovi, ktorý poskytol isté poznatky. Kauza má však po spomínanom období personálne dôsledky.

Bezpečnostná firma prepustila oboch vodičov inkriminovaného vozidla, o ktorých medzičasom vysvitlo, že počas cesty z Hamburgu do Kielu v rozpore s predpismi súčasne opustili transportér, a to dvakrát - na odpočívadle a na čerpacej stanici. Či je však toto dôvodom prepustenia, to zatiaľ nie je jasné.

Ani zainteresovaná firma, ani prokuratúra sa k tomu nevyjadrili.

Firma vypísala odmenu

Ako vyplýva zo stredajších informácií Severonemeckého rozhlasu (NDR), nového zamestnávateľa si bude musieť hľadať aj riadiaci pracovník z centrály firmy.

Za informácie, ktoré by viedli k dolapeniu páchateľov, vypísala firma odmenu 15-tisíc eur, za údaje, ktoré by viedli k nálezu chýbajúcich finančných prostriedkov, potom odmenu 50-tisíc eur.

Vyšetrovanie kauzy pokračuje.

TASR

