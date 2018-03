V Taliansku nezískala vo voľbách žiadna zo strán väčšinu. Le Penová hovorí o zlej správe pre EÚ

BRATISLAVA - Protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) získa zrejme najviac poslaneckých mandátov v oboch komorách talianskeho parlamentu. Absolútnu väčšinu v nich však asi nebude mať žiadna z politických strán a koalícií. Vyplýva to z prepočtov, ktoré v noci na pondelok zverejnila talianska verejnoprávna televízia RAI.

Podľa dostupných prepočtov by M5S malo mať v hornej komore parlamentu 102-122 kresiel. Väčšinu získava strana s najmenej 158 poslancami. V Poslaneckej snemovni by podľa TV RAI mohlo M5S obsadiť od 216 do 236 z celkovo 630 kresiel.

Strany pravicovej koalície združenej okolo subjektu Vpred Taliansko (FI) vedeného expremiérom Silviom Berlusconim by podľa odhadov mohli v Senáte obsadiť 118 až 150 kresiel; pričom krajne pravicová Liga Severu (LN) by tam mala mať 52-62 poslancov, zatiaľ do Berlusconiho FI 46 až 56 poslancov.

V Poslaneckej snemovni by táto pravicová koalícia mohla mať od 248 do 268 mandátov, pričom 122-132 z nich by malo patriť LN a 93-104 FI. Vládnej Demokratickej strane by malo patriť 42 až 54 mandátov z celkovo 315-členného Senátu. V Poslaneckej snemovni by tejto koalícii mohlo pripadnúť od 107 do 127 mandátov.

Výsledky všeobecných volieb v Taliansku sú zlou správou pre Európsku úniu, vyhlásila v noci na pondelok líderka euroskeptického francúzskeho Národného frontu (FN) Marine Le Penová. Súčasťou pravicovej koalície v Taliansku je aj krajne pravicová Liga Severu (LN) - spojenec Le Penovej FN.

"Európska únia má zlú noc....," napísala vo svojom mikroblogu na sociálnej sieti Twitter Le Penová. Svoje právo voliť využilo v nedeľných parlamentných voľbách v Taliansku 71,48 percenta registrovaných voličov.

TASR

