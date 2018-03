Svedkovia incidentu uviedli, že počuli streľbu. Ilustračné foto Zdroj:TASR/AP

Časti zamestnancov a zákazníkov supermarketu sa z objektu po vypuknutí drámy podarilo ujsť. Podľa webovej stránky spravodajského magazínu Le Point jeden z príslušníkov žandarmérie vyjednáva s osobou, ktorá zadržiava rukojemníkov.

Ako informoval spravodajský portál France Info, nad oblasťou hliadkujú tri policajné vrtuľníky a k dejisku incidentu polícia stiahla dodatočných príslušníkov žandarmérie z Narbonne. Povolala aj posily z Nimes a Toulouse, odkiaľ vysielajú elitnú zásahovú jednotku GIGN. Okolie supermarketu polícia uzavrela.

#BREAKING: Gunman is holding hostages in a supermarket in southwestern France. Officials say the man has claimed allegiance to ISIS. pic.twitter.com/0eOaMpZzum