V Rakúsku úradovali slovenskí zlodeji. Muži ukradli veci v hodnote desiatok tisíc eur

VIEDEŇ - Škodu 40.000 eur spôsobila skupina piatich zlodejov zo Slovenska, ktorá spáchala najmenej 39 trestných činov v rakúskych spolkových krajinách Dolné Rakúsko, Viedeň a Burgenland. Napísal to vo štvrtok denník Kurier.

Okrem troch zadržaných sa polícii podarilo vypátrať a podať trestné oznámenie na ďalších dvoch Slovákov ako spolupáchateľov. Ilustračné foto Zdroj:TASR

Na stopu zlodejov prišli policajti po zadržaní 40-ročného Slováka, ktorý sa na parkovisku v prihraničnej obci Kittsee pokúšal ukradnúť bicykel.

Okrem neho zadržali aj jeho dvoch komplicov vo veku 27 a 43 rokov, ktorí chceli bicykel naložiť do nákladného auta. Na mladšieho z tejto dvojice, ktorý predložil ukradnutý identifikačný dokument, bol navyše v jeho vlasti vydaný zatykač, po staršom bolo vyhlásené pátranie kvôli majetkovej trestnej činnosti.

Policajti okrem toho objavili v aute páchateľov náradie na vlámanie do nehnuteľností, súvisiace s inými trestnými činmi, a preukazy iných osôb.

Slováci páchali trestnú činnosť v Dolnom Rakúsku v regióne Weinviertel a okrese Bruck an der Leitha, vo Viedni-Simmeringu a v okrese a Neusiedl am See v spolkovej krajine Burgenland. Kradli bicykle, parfumy, navigačné prístroje, mobilné telefóny a náradie všetkého druhu.

Okrem troch zadržaných sa polícii podarilo vypátrať a podať trestné oznámenie na ďalších dvoch Slovákov ako spolupáchateľov.

