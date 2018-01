Búranie kostola sledovalo niekoľko stoviek ľudí. Zdroj:Twitter.com/dwnews

Dvojvežový novorománsky Kostol sv. Lamberta, vysvätený v roku 1891, bol jednou z posledných stojacich budov v zmienenej vysťahovanej obci, ktorú pohltí povrchová baňa na ťažbu lignitu. Poslednú bohoslužbu odslúžili v "immeratherskej katedrále" - ako kostol nazývajú miestni - v roku 2013.

Svätostánok postavili za tri roky, jeho demolácia trvala dva dni - v pondelok a utorok. V roku 2006 došlo k presídleniu 1200 tamojších obyvateľov následkom otvorenia povrchovej bane Garzweiler, z ktorej sa má ťažiť lignit do roku 2045. Celá obec Immerath bude i spolu s okolím pohltená do konca tohto roka.

Baňu prevádzkuje energetická spoločnosť RWE. Povrchové bane sa stali v Nemecku veľkou politickou témou. Na jednej strane sa totiž presadzujú trvalo udržateľné zdroje, čím sa napĺňajú požiadavky klimatických dohôd, na strane druhej 40 percent celkovej spotreby energie Nemecka zabezpečuje uhlie.

Búranie kostola sledovalo niekoľko stoviek ľudí. Podľa polície bolo obvinených 14 protestujúcich, z ktorých sa niekoľko pripútalo reťazami k buldozérom. Aktivisti z medzinárodnej environmentálnej organizácie Greenpeace rozvinuli na fasáde kostola transparent s nápisom "Kto ničí kultúru, ničí aj ľudstvo".

The St. Lambertus church in the village of Immerath is demolished for the expansion of the nearby opencast brown coal mine of German power supplier RWE on Jan. 8. (VCG/Wolfgang Rattay) pic.twitter.com/YopVrGU1El