Európsky parlament diskutoval o situácii na Slovensku. Vyjadrili sa aj slovenskí poslanci

BRUSEL/ŠTRASBURG - Ochrana slobody médií a novinárov, nestranné vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj prípadné podvody v oblasti agrodotácií boli hlavnými témami stredajšej rozpravy v pléne Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu, zameranej na bezpečnosť novinárov na Slovensku a v Európskej únii.

Do debaty, na ktorej sa zúčastnil aj eurokomisár pre bezpečnostnú politiku Julian King, sa prihlásilo vyše 30 europoslancov vrátane piatich zo Slovenska.

Tento bod bol do programu plenárky zaradený na žiadosť frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Komisár King podporil medzinárodné vyšetrovanie a medzinárodnú policajnú spoluprácu pri vyšetrovaní tejto dvojnásobnej vraždy. Ohľadom zneužívania eurofondov vyzval slovenské úrady, aby spolupracovali s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF); ak sa dokáže ich zneužitie, tak by určitú úlohu mohla podľa neho zohrať aj vznikajúca Európska prokuratúra (EPPO).

Demokracia nemôže prežiť bez slobodnej tlače

"Demokracia nemôže prežiť bez slobodnej tlače," uviedol King a vyzval na zaistenie bezpečnosti všetkých európskych novinárov, aby sa takéto zločiny už nikde v EÚ neopakovali. Pripomenul tiež, že eurokomisia vlani predložila iniciatívu na ochranu tzv. "bielych vrán", teda informátorov o podvodoch a korupčných kauzách.

Poslanec Ivan Štefanec (KDH) z frakcie EPP upozornil, že ak bolo cieľom tejto vraždy vyvolať strach a apatiu, tak sa to nepodarilo. Občania SR naopak vyšli do ulíc, aby protestovali za slušnosť, proti bezpráviu a mafiám a za dodržiavanie európskych práv. "To, čo môžu urobiť poslanci, je pokračovať tam, kde oni skončili," povedal s odkazom na prácu Jána Kuciaka. Spresnil, že treba rozbiť schémy podvodov a jasne odkázať, že takéto praktiky sú neprípustné.

Branislav Škripek (OĽaNO) zo skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) zdôraznil protikorupčné investigatívne pôsobenie Jána Kuciaka a pripomenul, že Slovensko má traumu aj zo zmiznutia ďalších dvoch investgatívnych novinárov Paľa Rýpala a Miroslava Pejka. "Slovensko skutočne ožilo," uviedol s odkazom na text slovenskej hymny. "Ľudia vyšli do ulíc, aby vyjadrili nespokojnosť so smerovaním krajiny," dodal. Vládu premiéra SR Roberta Fica pritom obvinil, že jej vinou "chobotnica korupcie" naťahuje chápadlá do najvyšších miest v krajine.

Prípad nezvestných novinárov Rýpala a Pejka spomenul aj József Nagy (Most-Híd) z EPP. Podľa neho by sa aj tieto prípady mali dostať do rezolúcie EP. Dodal, že Slováci právom protestujú, lebo sa nevedia dovolať spravodlivosti. Uviedol, že aj tam, kde naša legislatíva je v súlade s normami EÚ, deficit existuje v jej uplatňovaní, čo vedie k vysokej nedôvere ľudí k verejným inštitúciám; aj preto si zločinci podľa neho čoraz viac dovoľujú.

Poslankyňa Monika Smolková (Smer-SD) zo skupiny socialistov a demokratov (S&D) vyzvala na vyšetrenie vraždy za účasti zahraničných vyšetrovateľov a za vytvorenie takých podmienok pre novinárov, aby nemuseli žiť pod policajnou ochranou. Zároveň si však položila otázku, čo urobili inštitúcie EÚ a politici pre to, "aby organizovaný zločin v EÚ nemal miesto", rovnako ako teroristické činy. Upozornila na vysoké daňové úniky v EÚ, každoročne vo výške jednej miliardy eur. V tejto súvislosti by privítala nielen zriadenie Európskej prokuratúry, ale aj Európskej spravodajskej agentúry. Na otázku z pléna o pôsobení mafie na východe Slovenska, odkiaľ pochádza, Smolková pozvala všetkých poslancov na návštevu tohto regiónu. Odpovedala, že tam mafia nepôsobí a pripomenula, že okrem talianskych podnikateľov sú v agrosektore činní aj Nemci a Holanďania, ktorí oveľa lepšie ako Slováci poznajú systém agrodotácií, čo aj využívajú.

Jej stranícka kolegyňa Monika Beňová zdôraznila potrebu chrániť práva a životy novinárov; priznala, že vzťahy medzi médiami a politikmi na Slovensku neboli vždy korektné, čo podľa nej treba zmeniť. Zároveň však upozornila, že nie je potrebné útočiť na členov vlády SR alebo na celú vládu a obviňovať ju z účasti na vražde Kuciaka a Kušnírovej; podľa nej treba nechať celé vyšetrovanie polícii a prokuratúre.

