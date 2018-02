USA vinia lotyšskú banku z porušenia sankcií voči KĽDR. ECB stopla platby

FRANKFURT NAD MOHANOM - Európska centrálna banka (ECB) predbežne zastavila všetky platby jednej z najväčších lotyšských bánk ABLV po tom, ako sa v posledných dňoch zhoršila jej finančná situácia. Dôvodom je obvinenie Spojených štátov, že banka porušila sankcie uvalené na Severnú Kóreu.

Európska centrálna banka predbežne zastavila všetky platby jednej z najväčších lotyšských bánk ABLV Zdroj:TASR/AP

"To znamená, že dočasne, až do ďalšieho oznámenia, sa zastavujú všetky platby ABLV Bank," uviedla ECB s tým, že v ostatných dňoch sa finančná pozícia banky prudko zhoršila.

Minulý týždeň americké ministerstvo financií obvinilo lotyšskú banku, že umožňuje svojim klientom uskutočňovať obchody so Severnou Kóreou. To je v rozpore so sankciami, ktoré Organizácia Spojených národov uvalila na Severnú Kóreu za jej jadrový program. Ministerstvo zároveň banku obvinilo aj z prania špinavých peňazí.

ABLV uviedla, že požiadala lotyšskú centrálnu banku, aby jej pomohla so stabilizáciou finančnej situácie. Centrálnu banku požiadala o úver v objeme 480 miliónov eur.

Ešte v priebehu minulého týždňa lotyšská banka informovala, že obvinenia Washingtonu vychádzajú z nepodložených a zavádzajúcich informácií. ABLV je treťou najväčšou bankou v Lotyšsku a podlieha tak dohľadu ECB.

TASR

