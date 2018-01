Upúšťajú od tradícií? Talianov rozdeľuje káva so sebou

BRATISLAVA/RÍM – Pitie kávy v Taliansku je takmer ako náboženský rituál. Ale už aj v tejto krajine, kde sa zrodilo espresso a cappuccino, môžete na uliciach vidieť trend, ktorý sa rozmohol po celom svete. Napriek zdeseniu Talianov, ktorí si cenia tradície, vidieť v uliciach stále viac a viac ľudí, ako v si papierových pohároch s plastovým viečkom nesú svoju kávu.

Šálky cinkajú, kávovar praská a vydáva typický sykot. Obchodníci a manažéri v oblekoch stoja vedľa turistov v rímskej kaviarni Café Saint´ Eustachio. Všetci trpezlivo čakajú na svoju dávku kofeínu.

Zahraniční návštevníci aj miestni obyvatelia na toto miesto smerujú už celé storočie, aby si kúpili slávne espresso. Baristi však začali často počúvať slová „da asporto“, v prekalde „so sebou“. Informácie priniesli na webe novinky.cz.

Ako vysvetlila pre agentúru DPA Frederica Ricciová, ktorá kaviareň vedie, kávu so sebou ponúkajú už asi rok. „Dokonca aj Taliani majú menej a menej času na to, aby si sadli a v pokoji si vypili kávu. A tento trend bude žiaľ len narastať,“ povedala Ricciová v kaviarni neďaleko Panteónu.

To isté platí aj pre ďalšiu, modernú a obľúbenú kaviareň La Casa del Caffe Tazza d'Oro. V podniku ponúkajú kávu so sebou od čias, kedy ju otvorili.

Aj napriek tomu sa však baristka Laura Birrozziová nazdáva, že káva, ktorú si zákazníci odnášajú v papierovom pohári, nezodpovedá talianskemu spôsobu pitia tohto nápoja. Malá šálka musí byť predhriata na 40 stupňov Celzia a vždy k nej dostanete pohár vody, vysvetlila odborníčka na kávu.

Najstaršia talianska pražiareň Vergnano tvrdí, že väčšina Talianov absolvuje kávový rituál štyrikrát za deň. Najúčinnejšia je samozrejme „malá čierna“. Keď sa káva správne pripraví, na krátku chvíľu sa na povrchu nápoja objaví pena nazývaná crema. Espresso ale musíte vypiť bez zbytočného vyčkávania. Na to, aby bolo espresso dokonalé sa však musí stretnúť hneď niekoľko vecí - vysoko kvalitné kávové zrná, zručný barista a vhodná súprava na servírovanie.

„Je rozdiel, keď sa vaše ústa dotýkajú porcelánu alebo drsného papierového pohára,“ zdôrazňuje Massimiliano Pogliani, výkonný riaditeľ talianskej spoločnosti Illy, ktorá sa už od roku 1933 zameriava výhradne na čierny mok a vyváža ho do viac ako 130 krajín celého sveta. Aj on však nepochybuje, že káva so sebou bude v krajine na Apeninskom polostrove stále obľúbenejšia. Ako hovorí, v budúcnosti očakáva ďalší nárast dopytu.

Ďalším dôkazom, že v Taliansku sa naozaj mení kultúra prípravy, podávania a konzumácie kávy je aj sieť Starbucks. Americký reťazec chce v roku 2018 otvoriť svoju vôbec prvú pražiareň kávy v Európe, a to rovno v budove bývalej milánskej pošty. Na rozdiel od Nemecka a ďalších krajín na našom kontinente, kde Starbucks funguje už dlhšiu dobu, chýba v Taliansku medzi širšou verejnosťou povedomie o tom, ako pôsobia papierové, kartónové a plastové prenosné obaly na životné prostredie, ak sa nerecyklujú.

