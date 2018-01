Na bezpečnosť dohliadalo zhruba 1200 policajtov a 730 vojakov. Archívne foto Zdroj:SITA/AP

Na pochode v centre Kyjeva sa zúčastnilo približne 500 osôb s pochodňami. Medzi účastníkmi boli členovia nacionalistických strán Sloboda, Pravý sektor, Národná garda a Kongres ukrajinských nacionalistov (KUN).

Zástup demonštrantov sa pohol od pamätníka Tarasa Ševčenka do stredu mesta na Námestie nezávislosti. Počas pochodu dav skandoval heslá ako "Sláva Ukrajine, sláva hrdinom!", "Sláva národu, smrť nepriateľom!", "Bandera príde a nastolí poriadok!" či "Ukrajina nadovšetko!".

Na bezpečnosť dohliadalo zhruba 1200 policajtov a 730 vojakov. Podobné pochody sa konali aj v mestách Ľvov, Ternopoľ, Dnepropetrovsk, Krivoj Rog, Rovno a Melitopoľ.

Postava Stepana Banderu, vodcu ukrajinského nacionalistického hnutia, ktorý počas druhej svetovej vojny úzko spolupracoval s nemeckými nacistami, stále rozdeľuje ukrajinskú spoločnosť. Postoj voči nemu sa pohybuje od úplnej podpory v niektorých oblastiach na západe krajiny až po ostro nepriateľský postoj v zvyšku krajiny.

