Trump by zvolil inú taktiku: Na rokovaniach o Brexite by som bol tvrdší než Mayová

LONDÝN - Americký prezident Donald Trump tvrdí, že jeho prístup k rokovaniam s Európskou úniou o brexite by bol "tvrdší", než je postoj, aký v súčasnosti uplatňuje britská premiérka Theresa Mayová.

Trump povedal, že sa teší na návštevu Británie, avizovanú na tento rok. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

V rozhovore pre britskú televíziu ITV, ktorý odvysielajú v nedeľu večer, Trump bez bližších podrobností povedal, že by používal odlišnú taktiku, informuje agentúra AP.

Spojené kráľovstvo sa pripravuje na vystúpenie z EÚ v marci 2019. Komplexné rokovania Londýna s Bruselom postupujú len pomaly a v Mayovej kabinete zjavne panujú hlboké rozpory ohľadom toho, ako by mal brexit vyzerať.

Trump v interview s novinárom Piersom Morganom povedal, že sa teší na návštevu Británie, avizovanú na tento rok, a ospravedlňuje za retvítovanie videí britskej krajine pravicovej skupiny, ktoré zhoršilo jeho napätie vo vzťahoch s Mayovou. Dodal, že britský princ Harry a jeho americká snúbenica Meghan Markleová vyzerajú ako "krásny pár", hoci podľa vlastných slov nevie, či bol pozvaný na ich májovú svadbu na Windsorskom zámku. Trumpa nevyviedlo z miery, keď mu moderátor povedal, že Markleová vo voľbách v USA podporila jeho súperku Hillary Clintonovú a jeho označila za "rozdeľujúceho".

"Nuž, aj tak dúfam, že budú šťastní," reagoval.

Trump poskytol Morganovi interview vo štvrtok počas návštevy Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose.

Uviedol v ňom tiež, že jeho vláda by nemusela odstúpiť od Parížskej dohody o klíme z roku 2015, ak budú dosiahnuté lepšie podmienky pre USA - sčasti aj preto, že sa mu páči francúzsky prezident Emmanuel Macron, popredný presadzovateľ tejto dohody.

"Ak by niekto povedal, 'Vráťte sa k Parížskej dohode', musela by to byť úplne iná dohoda, pretože sme mali hroznú dohodu," povedal Trump. "Vrátil by som sa k nej? Áno, vrátil. Páči sa mi, ako viete, Emmanuel (Macron). Veľmi rád by som to urobil, no musela by to byť dobrá dohoda pre Spojené štáty," zdôraznil.

Trump okrem toho vyhlásil, že klíma Zeme sa ochladzuje a súčasne otepľuje, pričom ľadovce sa nezmenšujú tak, ako bolo predpovedané. Ako poznamenáva AP, takéto tvrdenia sa nezhodujú s poznatkami vedcov.

TASR

