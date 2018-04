Taliansko stále nemá vládu. Koaličné strany sa nevedia dohodnúť a rastie medzi nimi napätie

RÍM - Situácia okolo rokovaní o vytvorení budúcej talianskej vlády zostáva neprehľadná aj po dvojdňovej misii predsedníčky Senátu Marie Elisabetty Casellatiovej zo strany Vpred Taliansko (Forza Italia; FI), ktorú prezident krajiny Sergio Mattarella poveril v stredu vedením medzistraníckych konzultácií.

Silvio Berlusconi, zakladateľ strany Forza Italia. Archívne foto Zdroj:TASR/AP

Najvyšší taliansky predstaviteľ sa napokon v piatok rozhodol pre čas na zváženie ďalšieho postupu do pondelka po tom, ako si vypočul správu Casellattiovej a ako sa rozpory medzi stranami usilujúcimi sa o vytvorenie nového kabinetu prehĺbili. Eskalovalo napätie nielen medzi Hnutím piatich hviezd (M5S) a FI, ale aj medzi jednotlivými subjektmi stredopravej koalície, ktorej súčasťou sú tak stúpenci Silvia Berlusconiho z FI, ako aj Liga Severu (LN) okolo Mattea Salviniho.

Kandidát M5S na post premiéra Luigi Di Maio opakovane zdôraznil, že je pripravený vytvoriť vládny kabinet výlučne so Salviniho Ligou Severu, pričom s bývalým predsedom vlády Berlusconim "nie je ochotný zájsť ani na kávu".

Taliansky expremiér mu v reakcii na to odkázal, že M5S nie je demokratickou stranou a predstavuje nebezpečenstvo pre Taliansko". Podľa jeho názoru ničomu nerozumejú a v jeho firmách by im zveril iba ak čistenie toaliet. Berlusconi navrhol, aby stredopravá koalícia išla do koaličnej spolupráce s časťou stredoľavej Demokratickej strany (PD).

Tento návrh však vyvolal napätie aj v rámci stredopravej koalície. Salvini Berlusconimu odkázal, že Liga Severu s PD nikdy nepôjde do vlády a ak to chce Berlusconi, nech to skúsi sám. Znalci pomerov pripomínajú, že ultimátum M5S Lige Severu, aby sa rozhodla, či sa odčlení od ďalších strán stredopravej koalície a bude ochotná s hnutím vytvoriť koaličnú vládu, vyprší v nedeľu.



