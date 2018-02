Takmer 200 herečiek vyzvalo na ukončenie sexuálneho obťažovania. Zakladajú nadáciu na podporu žien a mužov

LONDÝN - Takmer 200 britských a írskych herečiek a hviezd zábavného priemyslu sa prostredníctvom otvoreného listu vyslovilo za ukončenie sexuálneho obťažovania na pracoviskách. List v deň udeľovania prestížnych cien britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA) zverejnil britský nedeľník The Observer.

Herečky Kate Winsletová. Archívne foto Zdroj:SITA/AP

Pod výzvu sa podpísalo dovedna 190 herečiek, medzi nimi hviezdy ako Kate Winsletová, Kristin Scottová Thomasová, Emma Thompsonová, Naomie Harrisová, Gemma Artertonová, Emma Watsonová či Keira Knightleyová. V liste vyzývajú na ukončenie beztrestnosti pre páchateľov zneužívania.

Zároveň tvrdia, že rok 2018 by mal byť rokom, v ktorom už vypršal čas "sexuálneho obťažovania a zneužívania", priblížila agentúra AP. Herečky, ktoré list podpísali, zároveň oznámili založenie novej nadácie na podporu žien a mužov, ktorí na pracovisku čelia zneužívaniu. Nadácia s názvom UK Justice and Equality Fund je inšpirovaná americkou kampaňou Time's Up (Čas vypršal).

Emma Watsonová jej ako jedna z prvých darkýň venovala milión libier (1,13 milióna eur). Keira Knightleyová a Tom Hiddleston fondu prispeli každý po 10.000 libier (11.300 eur). Mnohé herečky i feministické aktivistky sa na nedeľňajšie slávnostné odovzdávanie cien BAFTA, ktoré sa večer koná v londýnskej Royal Albert Hall, plánujú obliecť do čierneho.

Ide o prejav solidarity s obeťami, ktoré zažili sexuálne obťažovanie. Na ceremónii sa zúčastnia aj britský princ William s manželkou Kate, doposiaľ však nie je známe či aj vojvodkyňa z Cambridgea príde v čiernych šatách.

Otázka obťažovania na pracovisku sa dostala do pozornosti verejnosti pod náporom vlny obvinení zo sexuálneho zneužívania voči prominentným mužom v USA aj Európe. Tú spustili vlaňajšie obvinenia voči americkému filmovému producentovi Harveymu Weinsteinovi.

TASR

