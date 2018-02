Predseda EK Jean-Claude Juncker. Archívne foto Zdroj:TASR/AP

"Moja rodina varovala Európsku komisiu, že Malta vraždou mojej matky nastolila nový štandard prípustnosti správania na území Európskej únie a že čoskoro zomrú ďalší, pokiaľ nebudú prijaté rozhodné opatrenia," napísal v pondelok Andrew Caruana Galizia na Twitteri. "Ján Kuciak mohol byť zachránený," dodal.

My family warned @EU_Commission that with my mother #DaphneCaruanaGalizia's assassination Malta had set a new standard of permissible behaviour within the EU and that others would soon die if decisive action isn't taken. #JanKuciak could have been saved. https://t.co/nbqrAUMgJJ