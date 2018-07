Starý svet žije: Vybrať sa na juhozápad Srbska znamená zaspomínať si na časy u nás dávno minulé

NIŠ - Vybrať sa na juhozápad Srbska do okolia Niša a hôr Starej planiny znamená zaspomínať si na časy u nás dávno minulé - v tom najlepšom zmysle slova.

Čas čerešní: Deti v Niši sa nimi radi vyparádia. Zdroj:Peter Hupka

Pahorkatý zalesnený kraj v blízkosti bulharskej a macedónskej hranice patrí do regiónu Južna i istočna Srbija - Južné a východné Srbsko. Centrom oblasti je dvestotisícový Niš, tretie najväčšie mesto v krajine a jedno z najstarších sídiel na Balkáne a v Európe vôbec. V Niši to i dnes žije. Najviac na brehoch Nišavy, kde sa mládež baví dlho do noci, len tak postávajúc s pivom v ruke, v družných debatách o čomkoľvek z bežného života.

Práve rieka Nišava dala meno mestu, ktoré založili Kelti z kmeňa Skordiskov už v treťom storočí pred Kristom a významné bolo i za čias Rimanov a Byzantíncov. Tu v Niši sa narodil rímsky cisár Konštantín Veľký, zakladateľ Konštantínopola. Slovania sa v oblasti usídlili v šiestom storočí a v dlhej histórii mesta zohrali úlohu aj križiaci, Bulhari, Rakúšania a osmanskí Turci. Spod nadvlády Turkov oslobodili Niš počas srbsko-tureckých vojen a v roku 1878 sa stal súčasťou Srbského kniežatstva, neskôr kráľovstva a napokon Juhoslávie, na ktorú väčšina domácich s nostalgiou spomína dodnes.

Pripomínať všetky epizódy minulosti v detailoch nebudeme - sú ako ľudstvo samo - obdobia stability striedajúce sa s vojnami, ktoré drvivá väčšina z nás nepotrebuje. A za tým všetkým plynú stále rovnaké vody Nišavy.

Pljeskavica u Demira

„V Srbsku nie je problém mať kulinársky zážitok i v stánku s rýchlym občerstvením,“znejú slová jedného z našich domácich známych a o ich pravdivosti sa môžeme presvedčiť takmer okamžite - maličká reštaurácia s tromi stolíkmi oproti autobusovej stanici je stále plná. Pri grile i za pultom s prílohami sa ani na moment nezastaví usmievavý tridsiatnik Demir, pripravujúci skvelé čevapi a pljeskavice z mletého mäsa, ktoré podáva s čerstvou i nakladanou zeleninou vo veľkej chutnej žemli.

„Kam sa zberáte, do hôr? Na Starú planinu to bude najlepšie cez Knjaževac alebo Pirot,“kreslí nám malý náčrtok Demir. Ostatní hostia sa tu striedajú rovnako rýchlo, ako majiteľ, kuchár a čašník v jednej osobe pripravuje jedlá. Každý s ním prehodí zopár slov a aspoň na moment si tu posedí, či už cestou na zeleninový trh, alebo pri čakaní na medzimestský spoj. Najväčším prekvapením je účet - tri veľké porcie a fľaška Zaječarského piva za necelé štyri eurá... „Viete ako, tu nie sme v Únii. Našťastie!“ žartuje Demir i hostia.

