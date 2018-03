Srbsko neuzná Kosovo ako samostatný štát. Chce však diskutovať o možných riešeniach

BUKUREŠŤ - Srbsko neuzná Kosovo ako samostatný štát, je však otvorené diskusii o riešeniach pretrvávajúceho sporu s ním. Vyplýva to zo štvrtkového vyhlásenia srbského prezidenta Alexandara Vučiča, o ktorom informovala agentúra AP.

Srbský prezident, Alexandar Vučič. Archívne foto Zdroj:Twitter.com

"Ak uznáme Kosovo... Albánci získajú všetko a moja otázka je - čo získajú Srbi," povedal Vučič, ktorý pricestoval do Rumunska na rokovania s tamojším prezidentom Klausom Iohannisom.

"Budú sa chrániť vaše kláštory, vaše chrámy, moja protiotázka... by bola - ináč by ste ich pálili, alebo čo?" vyhlásil Vučič. Jeho slová pritom zosobňujú názory mnohých Srbov, ktorí považujú Kosovo za historické územie Srbska a odmietajú sa vzdať nároku naň.

Dodal však, že Srbsko je ochotné diskutovať o "všetkých možných riešeniach", ťažšie bude to, "ako to predáme verejnosti a ako to Albánci predajú svojim obyvateľom".

Vučič povedal, že ak by obe strany našli riešenia, "znamenalo by to, že sa zaujímame o budúcnosť našich ľudí a budúcnosť našej krajiny", aj keď uznal, že zlyhanie je v tomto prípade pravdepodobnejšie.

Minulý mesiac počas návštevy v Belehrade predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker povedal, že Srbsko musí vyriešiť svoj spor s Kosovom a zaviesť celý rad reforiem predtým, ako vstúpi do Európskej únie.

Vučič poďakoval Iohannisovi, ktorý v tejto veci ponúkol pomocnú ruku. Rumunsko má so Srbskom tradične dobré vzťahy a podporuje jeho úsilie o vstup do EÚ.

"Ak riešenie nie je spravodlivé... a nie je podporované, nebude to riešenie," upozornil Iohannis.

Z približne 1,8 milióna obyvateľov Kosova je veľká väčšina (vyše 90 percent) albánskej národnosti. Na severe krajiny žije relatívne početná srbská menšina.

Vojna v Kosove, pri ktorej zahynulo približne 10.000 ľudí, sa skončila po tom, ako NATO zasiahlo v prospech tamojšej albánskej väčšiny. Kosovo v roku 2008 jednostranne vyhlásilo nezávislosť, ktorú Srbsko ani Rumunsko neuznávajú. Doposiaľ tak urobilo 115 štátov sveta, priblížila AP.

TASR

