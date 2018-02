Spojené štáty plánujú rozdeliť Sýriu. Stratégia USA vedie k veľmi nebezpečným následkom

SOČI - Spojené štáty plánujú rozdeliť Sýriu, vyhlásil v stredu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Šéf ruskej diplomacie poznamenal, že USA upustili od uistenia, že jediným zámerom ich prítomnosti v Sýrii je porážka IS. Foto archív Zdroj:TASR/AP

"Zdá sa, že v Sýrii sa Američania pustili do plánu zameraného na rozdelenie krajiny. Plány na skutočné rozdelenie Sýrie existujú a sme si toho vedomí. Opýtame sa našich amerických partnerov, ako to všetko vidia," uviedol v Soči Lavrov, ktorého citovala agentúra TASS.

Šéf ruskej diplomacie poznamenal, že USA upustili od uistenia, že jediným zámerom ich prítomnosti v Sýrii - bez pozvania legitímnej vlády - je porážka teroristickej organizácie Islamský štát (IS).

"Teraz hovoria, že táto prítomnosť bude pokračovať, kým nebudú presvedčení, že v Sýrii sa začal proces politickej stabilizácie, ktorý povedie k zmene režimu (prezidenta Bašára Asada)," povedal Lavrov.

"Skutočnosť, že Spojené štáty sa snažia o priazeň rôznych skupín v sýrskej spoločnosti, ktoré odporujú vláde, aj so zbraňou v ruke, vedie k veľmi nebezpečným následkom," varoval ruský minister zahraničia.

Osravedlňovanie prítomnosti USA

Denník Washington Post už koncom novembra písal, že sily lojálne sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi a jeho ruskí a iránski spojenci čistia od IS posledné mestá v krajine. Porážka IS je tak bezprostredná. Tým sa zároveň blíži ku koncu aj ospravedlňovanie americkej vojenskej prítomnosti v krajine. Avšak náhle stiahnutie USA zo Sýrie by viedlo k tomu, že prezident Bašár Asad úplne ovládne krajinu a bude mať zaručené politické prežitie - výsledkom by bolo to, že zvíťazil Irán. Aby sa tak nestalo, americkí predstavitelia tvrdia, že plánujú udržiavať prítomnosť amerických vojakov na severe Sýrie, kde USA vycvičili a pomáhali Sýrskym demokratickým silám (SDF) pod vedením Kurdov v boji proti IS a kde chcú vytvoriť novú miestnu vládu, a to bez ohľadu na tú Asadovu.

