Španielska polícia zhabala vyše tristo kilogramov pašovaných úhorov. Smerovali do Ázie

MADRID - Španielska polícia v sobotu oznámila, že na letisku v Madride skonfiškovala 310 kilogramov mladých úhorov európskych, ktoré mali byť prepravené z krajiny a odoslané do Ázie. Informovala o tom agentúra AP.

Civilná garda dodala, že skonfiškované úhory vypustili do riek. Ilustračné foto Zdroj:TASR/AP

Civilná garda uviedla, že policajti a colní agenti zadržali na madridskom letisku v uplynulom týždni dve zásielky úhorov európskych.

Agenti objavili 250 kilogramov mladých úhorov ukrytých v balíkoch s označením, že obsahujú fúzonôžky smerujúce do Vietnamu. Neskôr pri prehliadke batožiny, ktorá bola určená na let do Hongkongu, našli štyri batohy s ďalšími 60 kilogramami úhorov.

Európska únia zakazuje dovoz a vývoz úhorov európskych, ktoré sa považujú za ohrozený druh.

Civilná garda dodala, že skonfiškované úhory vypustili do riek.

TASR

