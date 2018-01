Sociálni demokrati privítali krok SPD. Čakajú náročné koaličné rokovania

BERLÍN/MNÍCHOV - Nemecká kancelárka a šéfka Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Angela Merkelová "víta", že sociálni demokrati (SPD) uvoľnili na svojom nedeľňajšom mimoriadnom zjazde v Bonne cestu pre koaličné rokovania so stranami únie CDU/CSU.

Rokovania by mali napriek rozdielnym postojom prebiehať cieľavedome, intenzívne a v racionálnej atmosfére, konštatovala Merkelová. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

"V týchto koaličných rokovaniach je pre nás dôležité, aby Nemecko malo stabilnú vládu, ktorá dokáže riešiť otázky budúcnosti," povedala Merkelová podľa agentúry DPA pred večerným rokovaním vedenia CDU v Berlíne. Zabudnúť sa nesmie ani na ekonomickú stabilitu v ére digitalizácie a sociálnu spravodlivosť, dodala.

Kancelárka zdôraznila, že rámcom pre koaličné rokovania je 28-stranový záverečný dokument zo sondážnych rozhovorov SPD a CDU/CSU prijatý 12. januára a na jeho základe je potrebné podrobne sa zaoberať množstvom otázok. Merkelová tak podľa DPA ponechala otvorené, ako sa postaví k požiadavkám SPD na zmenu a doplnenie záverov sondážnych rozhovorov v troch oblastiach - zamestnanosti, zdravotníctva a utečeneckej politiky.

Avizovala tiež, že CDU a CSU sa v pondelok dohodnú na spoločnom postupe. Rozhovory s SPD by mali napriek rozdielnym postojom prebiehať "cieľavedome, intenzívne a v racionálnej atmosfére", konštatovala.

Aj šéf bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horst Seehofer privítal rozhodnutie zjazdu SPD. Očakáva ťažké koaličné rozhovory, napriek tomu si myslí, že sa treba poponáhľať. Ukončenie koaličných rokovaní je podľa neho možné už v prvom februárovom týždni. "Dokonca dodávam: musíme to dovtedy stihnúť," uviedol v nedeľu pred zasadaním predsedníctva CSU v Mníchove.

Zároveň odmietol volanie SPD po doplnení výsledkov sondážnych rozhovorov o tri body - požiadavku rovnakého prístupu k pacientom poisteným v štátnych a súkromných poisťovniach, obmedzenie zamestnávania na dobu určitú a zavedenie klauzuly o nepredvídateľných okolnostiach v oblasti zlučovania rodín utečencov a migrantov.

Seehofer oznámil, že on a Merkelová sa v pondelok stretnú s generálnymi tajomníkmi a predsedami poslaneckých klubov svojich strán. V ten istý deň by sa mohla uskutočniť aj schôdzka predsedov všetkých troch strán, to však ešte nie je isté.

Delegáti nedeľňajšieho mimoriadneho zjazdu SPD rozhodli, že takmer štyri mesiace po parlamentných voľbách začne ich strana koaličné rokovania s CDU a CSU. Za začatie rokovaní sa vyslovilo 362 zo 642 delegátov zjazdu a členov predsedníctva SPD (56,4 percenta), 279 bolo proti a jeden sa zdržal hlasovania.

TASR

