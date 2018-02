Slovenskí poslancii v rakúskom Hainburgu: Podieľajú sa na rozvoji školstva, kultúry aj ekonomiky

BRATISLAVA / HAINBURG AN DER DONAU - Rakúske prihraničné mesto Hainburg sa v tomto volebnom období úspešne rozvíja aj vďaka aktivite Slovákov, ktorí sa dostali do zastupiteľstva po prvý raz v jeho novodobej histórii.

Do materskej školy na Burgenlandstrasse, chodia prevažne slovenské deti. Ilustračné foto Zdroj:Shutterstock.com

Ako uviedol pre TASR poslanec Rastislav Pavlík, týka sa to predovšetkým školstva, kultúrno-sociálnej oblasti, ako aj ekonomiky. "V minulom roku sme vybudovali dve školské zariadenia, ktoré súvisia so životom Slovákov v meste, v prvom prípade ide o dostavbu budovy k Ľudovej škole (Volksschule), kde pribudli štyri triedy s obslužnými priestormi nad starou telocvičňou, a inovovala sa infraštruktúra.

Okrem toho sme vybudovali aj úplne nový Kindercampus, kde je jedna špeciálna trieda pre hendikepované deti, dve triedy pre deti v jasliach a štyri triedy družiny," povedal Pavlík s tým, že z takmer 400 detí v Ľudovej škole, čo je v našom ponímaní prvý stupeň základnej školy, využíva služby školskej družiny asi stovka detí, pretože poplatok za družinu si nemôže dovoliť každý rodič.

Školská komisia Obecnej rady v Hainburgu tiež vyšla v ústrety požiadavkám rodičov v materskej škole na Burgenlandstrasse, kde chodia prevažne slovenské deti a predĺžila jej prevádzku o hodinu. „Pôvodne tam deti mohli byť do štvrtej popoludní, ale v tomto školskom roku sa čas pobytu v škôlke predĺžil do 17.00 h,“ doplnil Pavlík.

V Hainburgu sú v súčasnosti tri škôlky. Počet detí, ktoré v nich tento školský rok ukončia dochádzku a nastúpia v školskom roku 2018/2019 do prvej triedy základnej školy, si vyžiada otvorenie piatich prvých tried. "Dnes už podľa počtu detí v materských školách vieme, že päť tried v základnej škole budeme musieť otvoriť aj v školskom roku 2019/2020," uzavrel Pavlík.

