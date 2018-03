Slováci v Bruseli tiež podporili protest. Prišiel aj bývalý šéf slovenskej diplomacie Pavol Demeš

BRUSEL - Okolo dvesto Slovákov sa v piatok večer stretlo v Bruseli na Schumanovom námestí, v blízkostí inštitúcií EÚ, aby sa zapojili do protestov pod názvom Podporme slušné Slovensko. Účastníci vzdali úctu zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho priateľke Martiny Kušnírovej a zopakovali výzvu na zabezpečenie medzinárodného vyšetrovania tohto zločinu.

Ľudia na piatkovom zhromaždení na Námestí SNP v Bratislave. Zdroj:AP/TASR

Organizátori pripomenuli, že ešte žiadna akcia Slovákov v Bruseli nebola taká početná. Podujatie sa konalo z občianskej iniciatívy. Erik Zolcer, jeden z organizátorov podujatia, pre TASR uviedol, že primátor štvrte Brusel-centrum Philippe Close aj s ohľadom na dianie na Slovensku vydal mimoriadny súhlas na zorganizovanie tejto akcie, lebo bežne je každé verejné podujatie potrebné ohlásiť desať dní pred jeho konaním.

"Od Tatier k Schumanu"

Zolcer uviedol, že výzva na účasť na bruselskej demonštrácii sa šírila najmä prostredníctvom sociálnych sietí, cez krajanské platformy, ako sú "Od Tatier k Schumanu" alebo "Výbor pre verejnú slovenčinu". Na demonštráciu aj s plagátmi vyzývajúcimi súčasnú vládu SR na odchod a s odkazmi na mafiánske praktiky prišli slovenskí zamestnanci zo všetkých inštitúcií EÚ, NATO, zástupcovia rôznych lobistických firiem či medzinárodných organizácií a think-tankov, študenti vysokých škôl aj rodičia s deťmi.

Adam Šebesta, ďalší z organizátorov podujatia, pripomenul, že na demonštráciu prišlo veľa Slovákov, ktorí chcú touto legitímnou cestou vyjadriť nevôľu nad dianím na Slovensku po sérii závažných odhalení a obvinení z posledných dní.

Pavol Demeš

Demonštráciu prišiel podporiť bývalý šéf slovenskej diplomacie Pavol Demeš, ktorý sa v Bruseli zúčastňoval na medzinárodnej konferencii, ako aj zástupkyňa generálneho riaditeľa Európskej komisie pre susedskú politiku a rokovania o rozšírení Katarína Mathernová.

"Som rád, že ani vy tu, na Schumanovm námestí, nie ste ľahostajní a ukazujete, že aj my sme Európska únia, aj my chceme byť poriadna a slušná krajina, aby ste nemuseli klopiť zrak, keď sa vás pýtajú, čo sa to tam deje? Deje sa tam, čo sa od čias nežnej revolúcie nedialo," opísal situáciu Demeš. Dodal, že smrť Jána a Martiny Slovákom nastavila zrkadlo, ale Slováci dnes už okrem potrestania vinníkov vraždy kričia, že to nestačí, ale volajú aj po rekonštrukcii vlády. V závere pripomenul, že Slovensko je a chce zostať európskou krajinou a v jadre EÚ, odkiaľ ho teraz niektorí vládni politici odkláňajú.

TASR

