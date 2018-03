Vzorky krvi Skripaľovcov posúdia experti. Novičok sa dostal aj do rúk ruského podsvetia

MOSKVA - Britský súd vo štvrtok rozhodol, že lekári smú bývalému ruskému špiónovi Sergejovi Skripaľovi a jeho dcére Juliji odobrať krvné vzorky a posunúť ich na testovanie expertom na chemické zbrane, ktorí následne potvrdia alebo vyvrátia zistenia odborníkov z britského laboratória Porton Down.

Miesto činu kde bol dvojitý agent Skripaľ otrávený za použitia nervovoparalytickej látky zo skupiny novičok. Foto archív Zdroj:SITA/AP

Tí dospeli po analýze krvných vzoriek Skripaľovcov k tomu, že dvojica bola otrávená novičokom či príbuznou nervovoparalytickou látkou, informovala spravodajská stanica Sky News.

Rozhodnutie sudcu Davida Williamsa podľa agentúry AP znamená, že vzorky krvi dvojice teraz budú môcť preskúmať experti z Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW).

Trvalé následky

Sudca Williams zároveň uviedol, že otrava mohla oslabiť mentálne schopnosti Skripaľovcov a nie je vôbec jasné, či sa z útoku zotavia. Nemenovaný špecialista, ktorý dvojicu ošetruje, podľa Williamsa povedal, že Skripaľovci sú pod sedatívami, neschopní komunikovať a nie je možné povedať, kedy a do akej miery sa im môžu navrátiť mentálne schopnosti.

Británia obviňuje Rusko z otrávenia bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije nervovoparalytickou látkou A234 zo skupiny novičok. Dvojicu našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred nákupným strediskom v meste Salisbury. Obaja sú naďalej v kritickom, no stabilizovanom, stave. Moskva všetky obvinenia kategoricky odmieta a obviňuje Londýn, že na objasnení prípadu nie je ochotný spolupracovať.

Policajta, ktorý sa dvojici bezprostredne po útoku pokúšal pomôcť, prepustili vo štvrtok z nemocnice. Seržant Nick Bailey sa po snahe pomôcť Skripaľovcom ocitol vo vážnom stave a v nemocnici strávil viac ako dva týždne, priblížila agentúra Reuters.

"Ľudia sa ma pýtajú, ako sa cítim, no neexistujú slová, ktoré by to opísali. Vynára sa slovo surreálny - bolo to skutočne úplne surreálne," uviedol Bailey vo vyhlásení po prepustení z nemocnice. Seržant ďalej poďakoval ľuďom, ktorí mu počas pobytu v nemocnici prejavili podporu, ako aj zamestnancom nemocnice Salisbury District Hospital, ktorí sa o neho "fenomenálne" starali.

Ruské podsvetie

Ruské podsvetie pred niekoľkými rokmi disponovalo látkou podobnou novičoku, teda jedu, ktorý bol údajne použitý na otrávenie bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije začiatkom marca v britskom meste Salisbury. Vyplýva to z informácií, ktoré vo štvrtok zverejnil ruský nezávislý denník Novaja gazeta.

Denník sa odvoláva na dokumenty z vyšetrovania prípadu z 90. rokov, ktoré odhaľujú, že Rus Leonid Rink - jeden z vedcov pracujúcich na vývoji nervovoparalytickej látky zo skupiny novičok - predal niekoľko ampuliek tejto látky ľuďom s kriminálnym pozadím. Novaja gazeta dopĺňa, že k nim patrili aj Čečenci.

Spomínané dokumenty, ktorými denník disponuje, patria k vyšetrovaniu vraždy moskovského bankára Ivana Kivelidiho z roku 1995. Podľa vyšetrovania bola smrtiaca látka, ktorá spôsobila otravu Kivelidiho, ukrytá v jeho telefóne.

Denník podľa svojej správy ukázal chemické zloženie látky, ktorá zabila ruského bankára, expertovi v oblasti chemických zbraní Vilovi Mirzajanovi, ktorý potvrdil, že je podobná látke zo skupiny novičok.

