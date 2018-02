Šéf Alternatívy pre Nemecko je proti utečencom. Tvrdí, že islam by sa mal z Európy vytlačiť

BERLÍN - Kontroverzne vnímaný predseda krajinskej organizácie opozičnej Alternatívy pre Nemecko (AfD) z Durínska Björn Höcke je proti prijatiu akýchkoľvek ďalších utečencov v jeho vlasti.

Predseda krajinskej organizácie opozičnej Alternatívy pre Nemecko (AfD) z Durínska Björn Höcke. Archívne foto Zdroj:AP Photo/Jens Meyer

Nejde o to dosiahnuť zhodu o hornej hranici počtu ilegálnych prisťahovalcov akceptovaných v krajine. Podstatne viac ide o to, ich počet minimalizovať na nulu/ročne. A ide o to, pripraviť tých, ktorí už žijú ilegálne v Nemecku, pre návrat do ich vlastí, vyhlásil predseda durínskej organizácie AfD v sobotu na jej Krajinskom zjazde v Arnstadte.

Podľa Höckeho by sa islam mal z Európy vytlačiť. Turecko nepatrí k starému kontinentu, vyhlásil a zopakoval, že pre neho Európa končí pri Bospore, kde súčasne začína Ázia. Höcke súčasne podľa tlačovej agentúry DPA citoval vlastné slová z vystúpenia v Eislebene z 20. januára, ktoré vyvolalo v Nemecku rozruch, keď okrem iného povedal: "Moslim, ktorý tu nažíva v pokoji a bezvýhradne dodržiava vo verejnom priestore platné zákony, musí byť tolerovaný.

"Všetci ostatní tu nemajú budúcnosť a vlasť", dodal.AfD by sa v Durínsku chcela stať po kraj inských voľbách 2019 najsilnejšou politickou silou. V tých ostatných z roku 2014 obsadila štvrtú priečku. Najviac poslancov v súčasnom durínskom krajinskom parlamente má Kresťanskodemokratickú únia (CDU), pri moci v tejto spolkovej krajine je však krajinská koalícia strany Ľavica, sociálnych demokratov z SPD a zelených.

V rovnakom čase pokračujú v nemeckom hlavnom meste koaličné rokovania strán únie CDU/CSU a sociálnych demokratov z SPD, ktoré priniesli v uplynulých dňoch i zásadnú dohodu o spornej otázke zlučovania rodín utečencov so subsidiárnou ochranou s tým, že tento proces zostane do 31. júla pozastavený a následne bude obmedzený na 1000 osôb/mesačne.

Všeobecne formulovaná klauzula pre atypické prípady, ktorá existovala doteraz, bude platiť aj v budúcnosti, jej detaily v trvalej úprave spresnia v priebehu nasledujúcich mesiacov. Medzi pretrvávajúce sporné otázky patrí aj práve spomínaná horná hranica pre utečencov, ktorých Nemecko prijme v budúcnosti.

TASR

