Schulz rezignuje na post predsedu SPD. Nahradiť by ho mala Nahlesová

BERLÍN - Martin Schulz (62) oznámil v stredu na zasadnutí predsedníctva Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), že po ukončení hlasovania členskej základne SPD o koaličnej zmluve 2. marca rezignuje na post jej predsedu a mieni za svoju nástupkyňu navrhnúť úradujúcu šéfku parlamentnej frakcie strany Andreu Nahlesovú (47). Informácie priniesla tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na stranícke zdroje.

Šéfka parlamentnej frakcie strany SPD Andrea Nahlesová v Berlíne a predseda Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schulz. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

V osobe Nahlesovej by sa po prvý raz v takmer 155-ročnej histórii nemeckých sociálnych demokratov postavila do čela SPD žena, ktorá by navyše bola nielen predsedníčkou strany, ale zostala by aj šéfkou jej parlamentnej frakcie.

Bývalý predseda Európskeho parlamentu (EP) by sa mal stať v novej vláde kancelárky Angely Merkelovej šéfom nemeckej diplomacie a nástupcom svojho predchodcu na čele SPD Sigmara Gabriela. Ten by už nemal zastávať ministerskú funkciu.

O obnovení veľkej koalície v Berlíne však definitívne rozhodne hlasovanie členskej základne sociálnych demokratov, v radoch ktorých stále jestvuje značný odpor proti pôsobeniu vo vláde so stranami únie CDU/CSU.

TASR

