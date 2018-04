Investigatívny novinár Maksim Borodin. Archívne foto Zdroj:Twitter.com/Ian Fraser

Borodin (32) zomrel v nedeľu v nemocnici v Jekaterinburgu bez toho, aby po páde z okna svojho bytu, nachádzajúceho sa na piatom poschodí, znovu nadobudol vedomie.

Úrady jeho smrť oficiálne vyšetrujú ako samovraždu. Hovorca polície vo Sverdlovskej oblasti uviedol, že je nepravdepodobné, že by v prípade Borodinovho úmrtia išlo o trestný čin. Dvere jeho bytu boli údajne zamknuté a v zámku bol zvnútra zasunutý kľúč. Na dverách sa nenašli stopy po násilnom vniknutí. V byte však nebol nájdený ani list na rozlúčku.

Šéfredaktorka denníka Novij Deň, pre ktorý Borodin pracoval, naopak uviedla, že neverí, že redaktor spáchal samovraždu.

Borodinov priateľ Vjačeslav Baškov v nedeľu na Facebooku uviedol, že ho Borodin 11. apríla o 17.00 h kontaktoval s tým, že dom, v ktorom býval obkľúčili príslušníci "bezpečnostných síl" oblečení v maskáčoch a kuklách.

The editor of a Russian investigation reporter has expressed doubt amid police claims Maksim Borodin killed himself after falling from his fifth-floor apartment window in Yekaterinbourg.



Borodin regularly published stories on crime and corruption.https://t.co/hUFk6ZkmoW pic.twitter.com/G5GH97uoDy