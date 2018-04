Rusko varuje svojich občanov. V Británii im majú hroziť nepríjemnosti

LONDÝN - Ruská ambasáda v Londýne varovala v sobotu občanov Ruskej federácie, že im pri cestách do Británie hrozia nepríjemnosti a provokácie.

Ambasáda vyzvala ruských občanov, aby boli pri cestách do Spojeného kráľovstva mimoriadne obozretní. Archívne foto Zdroj:TASR/AP

Varovanie bolo vydané po prehliadke lietadla ruskej štátnej leteckej spoločnosti Aeroflot, ku ktorej došlo v piatok na londýnskom letisku Heathrow. Ruský rezort diplomacie to označil za "ďalšiu provokáciu" zo strany Británie, ktorá súvisí s aférou okolo otrávenia bývalého plukovníka ruskej rozviedky Sergeja Skripaľa.

Veľvyslanectvo zdôvodnilo vydanie výstrahy "protiruskou politikou, silnejúcou výhražnou rétorikou britskej strany a selektívnymi krokmi britskej vlády zameranými voči ruským fyzickým a právnickým osobám", informovala agentúra AP.

Ambasáda preto vyzvala ruských občanov, aby boli pri cestách do Spojeného kráľovstva mimoriadne obozretní a dodržiavali všetky platné predpisy. Varovala, že Rusom hrozia pri vstupe do Británie alebo odchode z nej sprísnené kontroly, vypočúvanie, zadržiavanie pod falošnou alebo formálnou zámienkou, či dokonca rôzne provokácie, napríklad vkladanie predmetov do batožiny.

"Vyzývame na pozorné sledovanie osobných vecí a batožiny, aby sa predišlo provokáciám, v rámci ktorých by do nich boli vkladané cudzie predmety," uvádza sa vo varovaní ruským občanom, ktoré zverejnilo veľvyslanectvo Ruska v Londýne. Zároveň im odporučilo zvážiť, či chcú za súčasnej situácie do Británie cestovať.

Bývalého plukovníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa, ktorý pracoval pre britské tajné služby, a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v Salisbury, kde žili.

Británia z útoku, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu. Rusko však akúkoľvek zodpovednosť za útok odmieta.

TASR

