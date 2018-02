Vrak lietadla sa našiel vo vzdialenosti asi 80 kilometrov od moskovského letiska. Zdroj:Facebook / Al Jazeera English

Stroj typu An-148 smeroval z Moskvy do mesta Orsk na južnom Urale v blízkosti hranice s Kazachstanom. Na jeho palube bolo 65 cestujúcich a šesť členov posádky. Lietadlo zmizlo z radarov krátko po vzlietnutí z Moskvy. Havarovalo zhruba 80 kilometrov juhovýchodne od Moskvy v blízkosti dediny Argunovo v Moskovskej oblasti.

The speed and altitude graph for flight #6W703 show a descent from 6200 feet to 3200 feet during the last minute before the ADS-B signal was lost about 20 km south-east of Domodedovo Airport.https://t.co/PNoxBssRTf pic.twitter.com/ppf5rD9k7E