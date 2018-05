Rodina zotročovala bezdomovov zo Slovenska. Britský súd ju odsúdil na 40 rokov

LONDÝN - V úhrne na 40 rokov odsúdil britský súd členov slovenského gangu, ktorý si urobil "rodinný podnik" z privádzania bezdomovcov zo Slovenska a Česka do Spojeného kráľovstva a ich zotročovania. Informoval o tom regionálny denník The Northern Echo.

Britský súd ich v apríli uznal vinných z toho, že obchodovali s ľuďmi a nútili ich pracovať v otrockých podmienkach. Ilustračné foto Zdroj:Shutterstock.com

Vodcovi gangu a jeho bratovi vymeral súd desaťročný trest, ich manželky by mali za mrežami stráviť päť rokov. Príbuznému rodiny, ktorý sa na trestnej činnosti podieľal, uložil súd štvorročný trest väzenia. Rovnaký čas by mala za mrežami stráviť tiež matka vodcu gangu. Posledným odsúdeným je sedemnásťročný chlapec, ktorého súd ho poslal do väzenia na dva roky.

Členovia slovenskej rodiny kupovali a predávali svoje obete za sumy dosahujúce niekedy len 200 libier. Ich zotročovaním si gang mohol podľa prokuratúry počas siedmich rokov zarobiť až 250-tisíc libier. Britský súd ich v apríli uznal vinných z toho, že obchodovali s ľuďmi a nútili ich pracovať v otrockých podmienkach.

Podľa denníka The Northern Echo je kauza rodiny z juhozápadného Slovenska, ktorá žila dlhodobo v Newcastli, jedným z najhorších prípadov novodobého otroctva, aké sa kedy vyskytli v severovýchodnom Anglicku.

Odsúdené osoby z troch generácií - vo veku 17-58 rokov - privádzali do Británie pracovať ľudí bez domova, ako aj nezamestnaných a zraniteľných ľudí zo SR a ČR. Sľubovali im stravu, prácu a ubytovanie, napokon ich však nútili žiť v pivničných a stiesnených priestoroch a dávali im len zlomok z peňazí, ktoré zarobili napríklad v baliarňach či pri upratovaní.

Obete sa fakticky ocitli v uväznení, pretože nevedeli po anglicky a vzali im doklady totožnosti i bankové karty, aby nemali prístup k zarobeným financiám. Zmienené činy vyšli najavo, keď jeden muž unikol z domu v Newcastli a obrátil sa na políciu.

"Obžalovaní prevádzkovali rodinný podnik, a tým podnikom bolo otroctvo," vyhlásil prokurátor John Elvidge. "Zodpovední viedli život v luxuse, užívali si dovolenky v zahraničí a večierky financované peniazmi, ktoré ukradli svojim obetiam," dodala predstaviteľka polície Sally MacDonaldová.

TASR

