Rodičia Alfieho Evansa. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Rodičia 23-mesačného Alfieho Evansa viedli zdĺhavý právny spor s Detskou nemocnicou Aldera Heya v anglickom meste Liverpool. Rodičia požiadali odvolací súd, aby zvrátil skoršie verdikty, ktoré zablokovali ďalšiu liečbu ich syna.

Odvolací súd namiesto toho potvrdil záver súdu nižšieho stupňa, že preprava Alfieho do Ríma by bola nesprávna a márna.

Po rozhodnutí odvolacieho súdu sa pred nemocnicou v Liverpoole zhromaždilo niekoľko protestujúcich. Niektorí skandovali "Zachráňte Alfieho Evansa!"

Alfie je v "polovegetatívnom stave", čo je dôsledok degeneratívnej neurologickej choroby, ktorú lekári nie sú schopní s určitosťou identifikovať. Súdy nižšieho stupňa nariadili, aby boli prístroje na podporu chlapcovho života odpojené.

Alfie Evans' family met with applause & cheers outside Alder Hey Hospital as they walked through the crowds that had gathered to support them #AlfiesArmy pic.twitter.com/O0DUVqHANA