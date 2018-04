Puigdemontov osud je nejasný. Nemecký súd zatiaľ verdikt nevydal

SCHLESWIG - Vrchný krajinský súd severonemeckej spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko do štvrtkového popoludnia nerozhodol o žiadosti prokuratúry o vydanie vydávacieho zatykača na lídra katalánskych separatistov Carlesa Puigdemonta. Zatiaľ sa nedá odhadnúť, kedy možno rátať s verdiktom, uviedla pre tlačovú agentúru DPA hovorkyňa súdu.

V prípade potvrdenia Kataláncovej viny španielskym súdom by mu za vzburu a defraudáciu verejných prostriedkov hrozil nepodmienečný trest odňatia slobody hoci aj na 30 rokov. Foto archív Zdroj:AP/TASR

Žiadosť príslušnej generálnej prokuratúry dostal zmienený súd so sídlom v meste Schleswig v utorok a hovorkyňa už v uplynulých dňoch avizovala, že verdikt by sa mal zrodiť v priebehu niekoľkých dní.

Puigdemonta (55) zadržali v nedeľu 25. marca v Šlezvicku-Holštajnsku, keď sa vracal autom zo Škandinávie do Belgicka, kam sa uchýlil po zosadení svojej vlády v Barcelone. Stalo sa tak na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, ktorý španielsky najvyšší súd opätovne vydal na politika a jeho šiestich katalánskych kolegov zdržiavajúcich sa v zahraničí.

Katalánec sa, ako vysvitlo z informácií zverejnených už skôr v španielskych médiách, odvolal na španielskom najvyššom súde proti obvineniu zo vzbury a požiadal i o odmietnutie obvinení zo sprenevery verejných prostriedkov.

Do Španielska ho nevydajú

Puigdemontov právny zástupca Jaume Alonso-Cuevillas sa vyjadril, že je osobne presvedčený o odmietnutí vydania svojho mandanta na trestné stíhanie do Španielska. Aj samotný politik sa opakovane vyjadril optimisticky zdôrazniac dôveru v rozhodnutie nemeckej justície.

Ak by Vrchný krajinský súd vydal vydávací zatykač, pre Puigdemonta by to bezprostredne žiadnu zásadnú zmenu neprinieslo, zostal by aj naďalej vo väzenskom zariadení v Neumünsteri. Tam je momentálne formálne zadržiavaný, nie je však vo vydávacej väzbe.

Generálna prokuratúra by však u Vrchného krajinského súdu musela požiadať o vyjadrenie k prípustnosti Puigdemontovho vydania z právneho hľadiska. Po takomto vyjadrení by následne mala rozhodnúť o prípadnom vydaní. O tom by sa v zmysle platnej nemeckej legislatívy malo rozhodnúť do 60 dní od zadržania.

30 rokov

V prípade potvrdenia Kataláncovej viny španielskym súdom by mu za vzburu a defraudáciu verejných prostriedkov hrozil nepodmienečný trest odňatia slobody hoci aj na 30 rokov.

Zadržaný politik sa po súhlase zákonodarcov regionálneho katalánskeho parlamentu v Barcelone zapojil hoci nepriamo vo štvrtok po prvý raz do hlasovania.

Ešte predtým zverejnil na jednej zo sociálnych sietí otvorený list, v ktorom vyzval katalánsky parlament, aby podnikol ďalší pokus o zvolenie uväzneného separatistického aktivistu Jordiho Sáncheza za predsedu regionálnej vlády.

TASR

