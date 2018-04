Puigdemont zamieril do Berlína. Požaduje okamžité prepustenie ďalších väznených katalánskych lídrov

NEUMUNSTER - Bývalý katalánsky líder Carles Puigdemont vyzval v piatok španielsku vládu na otvorený dialóg s katalánskymi politikmi. Vyjadril sa tak po svojom prepustení z väzenia v Nemecku. Zároveň sa dožadoval okamžitého prepustenia ďalších väznených katalánskych lídrov, informovala agentúra AP.

Puigdemont priamo pred väznicou v nemeckom meste Neumünster vyhlásil po anglicky pre médiá, že "nastal čas na dialóg" a "nájdenie politického riešenia". Povedal, že katalánski lídri žiadajú o dialóg už šesť rokov, avšak doposiaľ dostali iba "násilnú a represívnu odpoveď".

Katalánsky politik ďalej povedal, že španielska vláda nemá "nijaké výhovorky" na to, aby odmietla dialóg s katalánskymi lídrami, ktorého cieľom by malo byť nájdenie politického riešenia ich požiadaviek. Puigdemont krátko po vystúpení pred zástupcami médií napísal na Twitteri, že opustil priestory väznice a "smeruje do Berlína".

Puigdemonta (55) z väzenského zariadenia v Neumünstri prepustili po tom, ako zložil kauciu vo výške 75.000 eur. Jeho okamžité prepustenie nariadila prokuratúra v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajsko. Prokuratúra zároveň uviedla, že Puigdemont poskytol úradom adresu, na ktorej sa bude v Nemecku zdržiavať, kým sa nerozhodne o jeho prípadnom vydaní do Španielska. Takéto rozhodnutie by v súlade s európskym právom malo padnúť do 60 dní od jeho zatknutia, priblížila agentúra AP.

Vrchný krajinský súd so sídlom v meste Schleswig už vo štvrtok večer rozhodol, že Puigdemonta nemožno vydať do Španielska pre trestný čin vzbury, ktorému má v nemeckom právnom poriadku najbližšie vlastizrada, pretože nie je naplnená jeho skutková podstata. Vyhovel žiadosti prokuratúry o vydanie vydávacieho zatykača v súvislosti s údajnou spreneverou, avšak jeho platnosť predbežne pozastavil s tým, že i toto podozrenie si vyžaduje objasnenie a ďalšie informácie.

Zároveň stanovil sumu 75.000 eur, po ktorej zložení môže Puigdemont opustiť väzenskú celu, avšak pod podmienkou, že neopustí územie Nemecka, nahlási každú zmenu miesta pobytu, raz týždenne sa bude hlásiť na polícii a bude rešpektovať predvolania vydané generálnym prokurátorom a Vrchným krajinským súdom v Schleswigu.

Na Puigdemontovo prepustenie už reagovala aj španielska vláda. Jej hovorca Íňigo Méndez de Vigo uviedol, že Puigdemont "nie je obeťou politického prenasledovania, no uniká pred spravodlivosťou". Vláda v Madride však podľa jeho slov rešpektuje rozhodnutia španielskych i nemeckých súdov a nezasahuje do nich.

TASR

