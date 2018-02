Pri Maroku stroskotal čln s migrantmi. Španielsko odvolalo pátranie po preživších utečencoch

MADRID - Španielske úrady odvolali v pondelok pátranie po preživších zo stroskotaného člna so 47 migrantmi, ktorý sa v sobotu prevrátil len niekoľko kilometrov od pobrežia španielskej exklávy Melilla, ležiacej na marockom území. Informovala o tom agentúra DPA.

Za vlaňajší rok cez Stredozemné more smerovalo do Španielska podľa údajov Frontexu 22.900 migrantov. Ilustračné foto Zdroj:AP/TASR

Záchranári od soboty vyzdvihli z vôd Stredozemného mora telá 21 migrantov, ktorí podľa španielskej mimovládnej organizácie Caminando Fronteras pochádzali z Mali, Guiney a Pobrežia Slonoviny. Ďalších 26 osôb zostáva aj naďalej nezvestných.

Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu sa po mori do Španielska dostalo od začiatku roka 1279 migrantov. Za vlaňajší rok však cez Stredozemné more smerovalo do Španielska podľa údajov Frontexu 22.900 migrantov, čo bol v medziročnom porovnaní viac ako dvojnásobný nárast. Pre viac ako 200 utečencov sa však toto cestovanie skončilo úmrtím.

TASR

