Prehľad ruských prezidentských kandidátov: Odkiaľ prišli a čo chcú dosiahnuť?

MOSKVA/BRATISLAVA - Všetkým je to jasné. Žiaden z kandidátov na ruského prezidenta nemá pravdepodobne reálnu šancu ohroziť Vladimira Putina, ktorý suverénne vyhráva vo všetkých prieskumoch. Za povšimnutie však rozhodne stoja. Proti súčasnému lídrovi sa postaví bojovník proti selfie tyčiam, jahodový komunista, aj ruská Paris Hilton.

Kandidáti na ruského prezidenta Grigorij Javlinský, Sergej Baburin a Pavel Grudinin. Zdroj:Getty images

Vladimir Vladimirovič Putin sa narodil 7. októbra 1952 v Leningrade. Tu vyštudoval aj právo na Štátnej univerzite. Vo funkcii prezidenta Ruskej federácie pôsobí od roku 1999. Najskôr nastúpil ako úradujúci prezident po náhlom odstúpení Borisa Jeľcina a potom v dvoch štvorročných funkčných obdobiach až do 7. mája 2008.

V prezidentských voľbách v roku 2012 bol tretí raz zvolený do funkcie prezidenta, tentoraz na dobu 6 rokov. V prezidentskom úrade môže byť až do roku 2024, za predpokladu znovuzvolenia vo voľbách v roku 2018.

Vladimir Putin. Zdroj: AP/TASR

Popularita politika, ktorého meno sa pomaly stáva synonymom súčasného Ruska, stále stúpa. Najnovšie prieskumy verejnej mienky mu dva týždne pred prezidentskými voľbami prisúdili 50 až 55 percentnú podporu voličov.

Anti-západný mačo

Vladimir Žirinovský bol na politickej scéne dávno pred tým, ako Rusko počulo o Putinovi. Jeho štýl je “mačo, anti-západný populizmus, pretkaný agresivitou a drsným humorom,” napísal o ňom portál BBC.

Keď kandidoval na prezidenta v roku 1993, sľuboval lacnejšiu vodku a lepšiu spodnú bielizeň pre ženy. Pôvodne vyhlasoval, že do Ruska zahrnie aj Fínsko a Aljašku. Baltským štátom sa vyhrážal, že na ne vypustí rádioaktívny odpad.

Teraz sníva o návrate silného impéria tak, že si “ruskí vojaci môžu omočiť čižmy v teplých vodách Indického oceánu.” Povedal tiež, že Rusko “nemalo vytvoriť Ukrajinu a Bielorusko.”

Nemá rád ženy ani zvieratá. Na rivalku Xeniju Sobčakovú vylial počas televíznej diskusie pohár vody. Podľa USA Today má tento bizarný politik šancu získať až šesť percent. Je predsedom krajne pravicovej Liberálno-demokratickej strany Ruska.

Ruská Paris Hiltonová

Bývalá novinárka a televízna osobnosť Xenija Sobčaková nie je typickou političkou. Prischla jej prezývka “Ruská Paris Hiltonová,” raz hosťovala televíznu reality show priamo z bublinkového kúpeľa.

Xenija Sobčaková. Zdroj: AP/TASR

Narodila sa do politickej elity, jej otec bol starostom Petrohradu a Putinovým mentorom. Sobčaková od začiatku bojuje s nálepkou bábky v rukách súčasného prezidenta Vladimira Putina. Podozrievali ju, že má byť iba kandidátkou, ktorá odoberie hlasy opozičnému Alexejovi Navaľnému, ten však nakoniec kandidovať nemohol.

Aj napriek tomu je jednou z mála kandidátov, ktorí si dovolia kritizovať súčasnú vládu.“V Rusku bohužiaľ žartujeme, že si nemôžeme vybrať rodičov, pohlavie, ani prezidenta,” povedala v rozhovore pre CNN. V ňom sa tiež ospravedlnila za ruskú manipuláciu s americkými voľbami.

Presadzuje liberálnu agendu priateľskú ku Západu a bojuje za práva LGBTI. Odmieta anexiu Krymu, aj keď ešte v roku 2014 mala iný názor. V rozhovore pre Elle povedala, že rovnako ako všetky sovietske deti, aj ona verí, že Krym je ruský a Putin bol výborný taktik. Vzápätí dodala, že strategicky bolo toto rozhodnutie hrozné pre Rusko a jej generácia si to bude musieť pretrpieť.

Sobčaková neráta s tým, že by vo voľbách uspela. V politike chce zostať a ďalej bojovať “proti všetkým,” ako znie heslo jej prezidentskej kampane.

Jahodový kandidát

“Grudiniho nominácia je zaujímavým experimentom v návrate pravého populizmu do ruskej politiky v čase, keď sa vzmáha aj na Západe,” napísal o kandidátovi Andrey Pertsev z think tanku The Carnegie Moscow Center.

Pavel Grudinin číta knihu v tatárčine. Zdroj: Getty images

Prezývajú ho “jahodový kandidát.” Milionár šéfuje poľnohospodárskemu družstvu pri Moskve privatizovaného v roku 1995. Rád opakuje, že väčšinu peňazí investuje do zamestnancov. Financuje vlastnú školu a škôlku, stavia ihriská, investuje do nehnuteľností: “V živote sa nevyhnete dvom veciam, daniam a smrti. Všetko ostatné je investícia do produkcie a investícia do sociálnej infraštruktúry.” Svoj podnik líči ako “ostrov socialistickej utópie v nemilosrdnom mori ruského kapitalizmu.”

Má podporu Komunistickej strany Ruskej federácie: “Žugarov sa rozhodol nominovať ma ako kandidáta a bolo to nečakané,” povedal v rozhovore pre portál Meduza. Nie je členom strany, aj keď s nimi údajne v mnohom súhlasí. V minulých rokoch bol členom Putinovej vládnucej strany Jednotné Rusko.

V kampani zahŕňa znárodnenie strategických podnikov, bánk a telekominukácií, pevné ceny potravín,lepšie podnikateľské prostredia, ostrejší boj s korupciou a nastolenie vlády práva. Jeho heslo znie: “Rusi by si mali žiť lepšie, než tí, nad ktorými vyhrali vo vojne.”

Agentúra TASS uviedla, že Grudinin je podozrivý z toho, že má na vo švajčiarskych bankách uložený milión, aj keď Centrálnej volebnej komisii povedal, že všetky zahraničné kontá uzavrel. Grudinin informácie poprel na sociálnej sieti Facebook.

Bojovník proti selfie tyčiam

Surajkin je líder Komunistov Ruska, málo známej strany ktorá sa odštiepila od Komunistickej strany Ruskej federácie. V prípade že vyhrá, chce byť prezidentom “všetkých chudobných a nemajetných.” Nemá veľa politických skúseností. V roku 2014 kandidoval na gubernátora Nižného Novogrodu, ale získal len dve percentá.

Maxim Suraikin v strede. Zdroj: Getty images

Charakterizoval sa ako “Leninisto-stalinista” a ako jediný kandidát žiada odstránenie kapitalizmu a návrat ku starému dobrému Sovietskemu zväzu. Chce vytvoriť obrannú alianciu v štýle Varšavskej zmluvy, zvýšiť minimálne mzdy a penzie. Oponentov označuje ako “buržoáziu.”

Trendy Západu mu veľmi nevoňajú, čo dokazuje aj jeho absurdný boj proti “selfie tyčiam.” Možno ich natiahnuť do dĺžky jeden a pol metra a podľa Surajkina môžu byť použité ako zbraň.

Osamelý rytier demokracie

“Osamelý rytier demokracie a trhovej ekonomiky s ľudskou tvárou.” Tak nazvala kandidáta a zakladatateľa sociálno-liberálnej strany Javloko viceprezidentka Európskej federácie žurnalistov Nadezhda Azhgikhina.

Grigorij Javlinský. Zdroj: Getty images

Grigorij Javlinský je prozápadný zástanca voľného trhu, ktorý hovorí plynule po anglicky. Založil Stredisko pre výskum ekonomiky a politiky Epicentrum a na prezidenta už kandidoval dvakrát - v rokoch 1996 a 2000.

V Sovietskom zväzok pomohol liberalizácii ekonomiky v časoch, keď bol pri moci Gorbačov. Neskôr nesúhlasil s rapídnou privatizáciou v Rusku, ktorá vytvorila novú triedu superbohatých oligarchov a prehĺbila chudobu, píše BBC.

Jeho strane Javloko sa v roku 2016 nepodarilo dostať do Dumy. Ako najvyššiu prioritu si zvolil riešenie ukrajinského konfliktu, pričom nesúhlasí s anexiou Krymu. Chce stiahnuť všetkých ruských vojakov z Donbasu a Sýrie, prepustiť politických väzňov a prestať v neustálej konfrontácii Európy a celého sveta.

Zároveň chce stanoviť nepodmienený základný príjem pre všetkých a štátnu podporu na bývanie.

Putinov spôsob vlády kategoricky odmieta, pretože viedla k “izolácii, stagnácii ekonomiky, nárastu chudoby a upierala občanom všetky ich práva.”

Zachraňuje podnikateľov

Od roku 2012 je Boris Titov ombudsmanom pre podnikateľov. Jeho práca by mala zahŕňať aj boj s korupciou. Hlási sa k ekonomickému liberalizmu, no zároveň podporuje obchodné vzťahy s Čínou. V politike je relatívne nový, minulý rok ho zvolili za lídra Strany Rastu.

Boris Titov na exhibícii čínskych produktov. Zdroj: Getty images

Titov sa snaží pomôcť aj ruským podnikateľom, ktorí utiekli do Británie, aby sa vyhli väzeniu. Podľa BBC sa síce môže zapáčiť ruským biznismenom, no v krajine nie je veľmi známy.

V čase Sovietskeho zväzu pôsobil na viacerých manažérskych pozíciách v priemysle. Do Ruska chce prilákať zahraničných investorov prostredníctvom daňových reforiem a odstránením štátnej byrokracie. Nedúfa, že vyhrá. Chce však Putina upozorniť na dôležité reformy.

To najlepšie od Sovietov

Sergej Baburin je 59-ročný nacionalista, veterán ruskej politiky. Ako poslanec Najvyššej rady RSFSR rozhodne vystupoval proti rozpadu Sovietskeho zväzu. Ako prezidenta ho navrhla strana navrhla ho strana Ruský všenárodný zväz.

Sergej Baburin. Zdroj: Getty images

V programe má ekonomické reformy, ktoré by ukončili ruskú závislosť na energetike aj podporu malých a stredných podnikateľov. Tvrdí, že Rusko sa topí v korupcii a nespravodlivosti. Sťažuje sa, že “pri moci je neoliberálna mafia.” Vzdelávanie a zdravotníctvo je podľa neho zruinované a v štátnom rozpočte je chaos.

Socializmu sa však vzdať nechce, hlási návrat k “najlepším príkladom Sovietskej výchovy.” Baburin apeluje aj na národné cítenie. V zahraničnej politike dáva za pravdu Putinovi. Chce posilniť ruskú pozíciu na euroázijskom kontinent a rozvinúť Krym ako legitímne ruské územie.

Veronika Rajničová Senior editorka Študentka žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Zaujíma sa o digitálny svet a médiá. Pred žurnalistikou sa venovala reklame a marketingu. Najradšej píše o svetovej politike a zdravom životnom štýle. Viac Vśetky články autora

