Poľsko odpovedalo na kritiku Bruselu. Za reformami v súdnictve si stojí

VARŠAVA/BRUSEL - Poľská vláda odmietla v utorok obvinenia Európskej únie a v odpovedi do Bruselu konštatovala, že v krajine nevidí riziko systémového ohrozenia právneho štátu.

Poľský prezident, Andrzej Duda. Archívne foto Zdroj:AP Photo / Czarek Sokolowski

Argumenty, ktoré poľská strana využila v odpovedi, sú podľa informácií bruselského spravodajcu televízie TVN24 veľmi podobné tým, ktoré obsahuje tzv. biela kniha doručená z Varšavy do Bruselu už skôr.

Poľská vláda podobne ako doteraz nenavrhla zmeny v legislatívnej úprave, ale obhajuje realizované reformy a usiluje sa presvedčiť Európsku komisiu, že sú v súlade s poľskou ústavou, únijným právom i európskymi štandardmi. Vyjadrila pripravenosť výsledky zavedených zmien vyhodnocovať spoločne s Európskou komisiou.

Varšava po venovaní sa konkrétnym sporným bodom apeluje na Brusel slovami, že poľská strana ráta so zachovaním objektívneho a konštruktívneho dialógu s Európskou komisiou a partnermi z Európskej únie. Súčasne vyjadruje nádej, že táto odpoveď, ako aj obsah spomínanej tzv. bielej knihy umožnia Európskej komisii pochopiť reformy v širšom kontexte a pripustiť, že niektoré tvrdenia vyplývali z jej nepochopenia alebo osvojenia si inej perspektívy zdôrazňujúc, že riziko systémového ohrozenia právneho štátu v Poľsku nejestvuje.

Komisia v decembri 2017 odporučila Rade EÚ, aby prijala rozhodnutie podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, lebo aj napriek jej dvojročnému úsiliu a "konštruktívnemu dialógu" s poľskými orgánmi o stave právneho štátu existuje riziko závažného porušenia zásad právneho štátu v Poľsku.

Trojmesačná lehota, ktorú Európska komisia (EK) 20. decembra 2017 poskytla poľskej vláde, aby v súvislosti s justičnou reformou vyvrátila jej obavy zo závažného porušenia zásad právneho štátu v Poľsku, vyprší v utorok o polnoci.

"Len čo tú odpoveď dostaneme, starostlivo ju vyhodnotíme a okomentujeme," povedal novinárom prvý podpredseda EK Frans Timmermans, ktorý sa v utorok zúčastnil na rokovaní Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.

Poľský minister pre európske záležitosti Konrad Szymaňski počas stretnutia s novinármi dodal, že jeho vláda očakáva, že všetky členské krajiny EÚ objektívne, zodpovedne a hlavne individuálne zhodnotia odpoveď poľskej strany a nenechajú sa ovplyvňovať názormi iných krajín.

Maďarsko už dávnejšie avizovalo, že v prípade hlasovania v Rade EÚ bude proti návrhom EK, na druhej strane nemecká a dánska delegácia v utorok v Bruseli vyzvali Poľsko na dodržiavanie princípov právneho štátu.

Článok č. 7, ktorý ešte EÚ nepoužila v prípade žiadnej z členských krajín, je považovaný za extrémne tvrdý postih. Samotné konanie je podľa predpisov EÚ rozdelené do niekoľkých fáz. Po iniciovaní konania musí získať súhlas štyroch pätín členov EÚ (80 percent). Médiá aktiváciu článku 7 označujú ako "jadrovú zbraň" medzi možnými sankciami voči členským štátom EÚ, pretože môže viesť až k pozastaveniu hlasovacích práv v Rade EÚ.

Ak by Európska komisia odpoveď Varšavy neakceptovala, respektíve by ju považovala za nedostatočnú, dá jej to zelenú na odporúčanie v pokračovaní procesu podľa spomínaného článku 7.

TASR

Diskusia