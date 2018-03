Olaf Scholz, Angela Merkelová a Horst Seehofer. Zdroj:AP/TASR

Konzervatívci a sociálni demokrati tak oficiálne ukončili takmer polročné obdobie politickej neistoty po septembrových voľbách v Nemecku, počas ktorého sa šéfka CDU, kancelárka Angela Merkelová, najprv neúspešne snažila vytvoriť novú koalíciu s liberálmi a zelenými a následne oslovila pôvodných koaličných partnerov, aj keď tí po voľbách ďalšie spoločné vládnutie odmietali.

Koaličnú zmluvu v rozsahu 177 strán, na ktorej sa lídri CDU, CSU a SPD dohodli vo februári, museli schváliť jednotlivé strany, v prípade sociálnych demokratov formou hlasovania radových členov.

Merkelová vyjadrila v pondelok optimizmus, že staronová koalícia bude úspešná. "Máme pred sebou veľmi veľa práce," povedala na spoločnej tlačovej konferencii s dočasným predsedom SPD Olafom Scholzom a šéfom CSU Horstom Seehoferom v Berlíne.

Scholz ako budúci minister financií a vicekancelár uviedol, že nová koalícia má solídny základ, hoci tentoraz nejde "od začiatku o sobáš z lásky". Dodal, že hoci blok CDU/CSU a SPD zostávajú "zásadne odlišnými stranami", sú tieto subjekty napriek tomu schopné "konštruktívne spolupracovať a riadne vládnuť".

Ink almost dry on the coalition agreement between #Merkel’s @Cducsu and the social democrat @spdde #Germany

Wednesday: Merkel re-election in parliament, then appointment and swearing in of cabinet. From 14:30 CET: new #Groko government opens for political business. pic.twitter.com/vPfcnp6GaX