Pokus o otravu bývalého agenta Skripaľa: Látku novičok mohla do Británie nevedomky dopraviť jeho dcéra

LONDÝN - Nervovoparalytická látka novičok sa do Británie dostala v batožine Julije Skripaľovej, dcéry bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa, ktorých našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pri obchodnom stredisku v anglickom meste Salisbury s príznakmi ťažkej otravy. Novú hypotézu zverejnil v piatok britský denník Daily Telegraph, ktorý sa pritom odvoláva na zdroje v britskej polícii.

Uvalenie nových sankcií na Rusko v dôsledku kauzy Skripaľ nevylučujú ani USA. Ilustračné foto Zdroj:SITA/AP

Vyšetrovatelia podľa denníka pracujú s teóriou, že páchatelia mohli spomínanú bojovú látku aplikovať na oblečenie, do kozmetiky alebo darčekov v kufri, s ktorým Julija Skripaľová pricestovala z Ruska do Británie. Podľa tejto verzie sa v predvečer odletu Julije Skripaľovej z Moskvy neznámym osobám podarilo preniknúť do jej moskovského bytu.

Skripaľová pricestovala do Salisbury 3. marca a o deň neskôr ju aj s otcom našli v bezvedomí s príznakmi otravy. Ich stav je stále kritický. Lídri USA, Francúzska, Nemecka a Británie vydali vo štvrtok spoločné vyhlásenie, v ktorom označujú Rusko za zodpovedné za použitie vojenskej nervovoparalytickej látky pri otrávení bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry.

Británia v tejto súvislosti vyhostí 23 ruských diplomatov, ktorí boli identifikovaní ako nedeklarovaní spravodajskí dôstojníci. Premiérka Theresa Mayová tiež oznámila sériu ekonomických a diplomatických opatrení vrátane prerušenia všetkých bilaterálnych kontaktov s Ruskom na vysokej úrovni.

Uvalenie nových sankcií na Rusko v dôsledku kauzy Skripaľ nevylučujú ani USA, uviedlo v noci na piatok vo Washingtone americké ministerstvo zahraničných vecí. Rusko všetky podobné obvinenia odmieta a ústami hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova vo štvrtok deklarovalo, že ide o provokáciu. Ruskí predstavitelia pripomínajú, že Británia nepredložila konkrétne dôkazy o tom, že Rusko je do kauzy zapletené.

Británia tiež podľa Moskvy odmietla zdieľať technické informácie o otrave s ruskými vedcami. Podľa Moskvy sa Londýn snaží zdiskreditovať Rusko predtým, ako sa tam v júni a júli uskutočnia majstrovstvá sveta vo futbale.

TASR

