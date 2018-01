Pápež dal odporúčania veriacim. Majú sa snažiť zabezpečiť migrantom pokojnú budúcnosť

VATIKÁN - Pápež František v pondelok odporučil ľuďom, aby sa v roku 2018 zbavili "neužitočnej batožiny" života vrátane "prázdneho tárania" a banálneho konzumu. Namiesto toho by sa mali sústrediť na vybudovanie pokojného a prívetivého sveta - obzvlášť pre utečencov a migrantov.

Pápež František. Archívne foto Zdroj:AP/SITA

Pápež celebroval vo vatikánskej Bazilike sv. Petra novoročnú omšu a neskôr pozdravil približne 40-tisíc ľudí na Námestí sv. Petra, informuje agentúra AP.

Podľa pápeža by si mali ľudia nájsť každý deň chvíľu na rozjímanie s Bohom. To by pomohlo "udržať našu slobodu pred rozleptaním banalitou konzumu, hlukom reklám, prúdom prázdnych slov a silnými vlnami prázdneho tárania a hlasného vykrikovania".

Katolícka cirkev slávi 1. januára Svetový deň pokoja a František v príhovore davu na námestí uviedol, že Svetový deň pokoja v tomto roku sa sústredí na hľadanie pokoja migrantmi a utečencami. Pri tomto hľadaní sú podľa pápeža mnohí z nich ochotní riskovať život a čeliť utrpeniu a strádaniu.

"Neuhasme nádej v ich srdciach. Neuhasme ich očakávania pokoja," povedal pápež a vyzval všetkých, aby si dali záväzok "zaistiť utečencom, migrantom, každému, pokojnú budúcnosť".

TASR

Diskusia