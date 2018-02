Orbán odštartoval volebnú kampaň prejavom o stave krajiny. Hovoril aj o islamizácii veľkých miest

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Viktor Orbán v nedeľu predniesol výročný prejav o stave krajiny, v ktorom okrem iného predpovedal prehlbovanie rozdielov medzi západnou a strednou Európou. Na západe podľa neho klesá podiel kresťanského obyvateľstva a vo veľkých mestách prebieha islamizácia, pričom neexistujú politické sily, ktoré by tieto procesy zvrátili.

Maďarský premiér Viktor Orbán. Archívne foto Zdroj:AP/SITA

Orbán prejavom odštartoval aj svoju kampaň pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 8. apríla. Oficiálne sa kampaň začala už v sobotu. Podľa maďarského premiéra už dnes nie je podstatné, či za prisťahovalectvom stoja snahy amerického finančníka Georgea Sorosa alebo koloniálna minulosť Západu.

Orbán však považuje za isté, že moslimovia budú čoskoro prichádzať do Európy už nielen z juhu, ale aj zo západu. "Pri pohľade z juhu sme poslednou latinsko-kresťanskou krajinou. Stojíme stabilne na svojich nohách, pritom statočne bojuje aj pravoslávne kresťanstvo. Pocta patrí Srbsku, Rumunsku i Bulharsku," dodal maďarský premiér.

Problémy podľa jeho slov naopak spôsobujú politici z Bruselu, Berlína a Paríža. "Chcú, aby sme aj my prijali migrantov. Najskôr tvrdili, že je to pozitívne, teraz tvrdia, že je to solidárne. Chceme byť solidárni s tými, ktorí chcú chrániť svoju krajinu a nie s tými, ktorí chcú svoje krajiny dostať do postkresťanského obdobia," zdôraznil Orbán.

Podujatie s hodnotiacim prejavom premiéra zorganizovalo už tradične Združenie maďarskej občianskej spolupráce, ktorého predsedom je minister rezortu ľudských zdrojov Zoltán Balog. Okolie budínskeho multifunkčného centra Várkert Bazár, v ktorom sa prejav konal pred pozvanými hosťami, a pred ktorými protestovali odporcovia Orbánovej vlády, strážilo množstvo policajtov.

TASR

