Odbory presviedčajú socialistov, aby išli do vlády s Merkelovou. Majú šancu zreformovať EÚ

BERLÍN - Nemecké odbory, ktoré majú tradične veľmi silný vplyv na Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD), sú za to, aby táto strana vstúpila do vládnej koalície s Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka/Kresťansko-sociálnou úniou Bavorska (CDU/CSU).

Líder socialistov Martin Schulz. Archívne foto Zdroj:TASR/AP

O pokračovaní spoločnej vlády týchto dvoch subjektov, ktoré sú koaličnými partnermi aj v terajšej vláde, sa hovorí už niekoľko týždňov a 7. januára sa majú začať oficiálne koaličné rozhovory. SPD podľa vyjadrení svojich čelných predstaviteľov však doteraz pôsobila, ako by sa jej do budúcej vlády veľmi nechcelo. Podľa šéfa najsilnejšieho nemeckého odborového združenia to je chyba a socialisti by do takejto vlády určite mali ísť.

Predseda nemeckej Konfederácie odborových zväzov Reiner Hoffmann v rozhovore pre štvrtkové vydanie berlínskeho denníka Der Tagesspiegel vyhlásil, že SPD by mala vo vláde s Merkelovou "šancu presadzovať pro-zamestnaneckú politiku" a mala by "využiť možnosť zreformovať Európsku úniu", ktorá sa jej naskytuje. Bolo by podľa neho zo strany SPD "veľkou chybou zbaviť sa tejto zodpovednosti".

SITA

