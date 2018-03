Návrat sýrskych kresťanov do vlasti. Maďarská vláda zriadila úrad na boj proti ich prenasledovaniu

BUDAPEŠŤ - Maďarská vláda podporuje návrat sýrskych kresťanov do ich vlasti, z toho dôvodu vznikol na ministerstve ľudských zdrojov úrad zástupcu štátneho tajomníka zodpovedného za pomoc prenasledovaným kresťanom. Podľa agentúry MTI to povedal v nedeľu poslanec Európskeho parlamentu (EP) z vládneho bloku Fidesz - Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP) György Hölvényi.

Orbán vlani informoval, že jeho krajina pomáha obnoviť domy a kostoly kresťanských spoločenstiev. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

"Udalosti na Blízkom východe sú poburujúce, ohrozené sú tam etnické skupiny i spoločenstvá kresťanov," zdôraznil europoslanec, podľa ktorého po beznádejnej situácii uplynulých mesiacov sa teraz trocha stabilizovala situácia. Maďarsko môže pomôcť okrem iného zosúladením činnosti humanitárnych organizácií, konštatoval.

Hölvényi kritizoval Európsku úniu za to, že ju charakterizuje váhanie a že nemá vytvorenú spoločnú zahraničnú politiku v otázke prenasledovaných kresťanov. Podotkol, že mnoho západoeurópskych organizácií sa pokúša pomáhať. Na Blízkom východe sa podľa jeho slov domnievali, že Európa by spoločne bola schopná situáciu riešiť. "Pracujem na tom, aby to všetko bolo spoločnou záležitosťou Únie," uzavrel poslanec EP.

Vláda premiéra Viktora Orbána predvlani zriadila post zástupcu štátneho tajomníka na boj proti prenasledovaniu kresťanov. Orbán vlani v októbri informoval, že jeho krajina pomáha obnoviť domy a kostoly kresťanských spoločenstiev, prostredníctvom Ekumenickej charitatívnej organizácie (Ökumenikus Segélyszervezet) stavajú spoločenské domy v Iraku, Sýrii a Libanone.

TASR

Diskusia