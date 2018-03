Medzi mŕtvymi sa nachádza aj 44-ročný policajt Arnaud Beltrame. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Supermarket v Trebes sa stal v piatok jednou z lokalít niekoľkohodinového útoku, pri ktorom boli zabití štyria ľudia. Páchateľ, 25-ročný Redouane Lakdim narodený v Maroku, prišiel tiež o život, keď špeciálna policajná jednotka vtrhla do supermarketu.

Podľa tlačovej agentúry AP nie je jasné, či nôž a ručná strelná zbraň boli práve tými zbraňami, ktorými páchateľ hrozil, keď vtrhol do predajne.

Americký prezident Donald Trump v sobotu zverejnil tweety, v ktorých podporil obete streľby.

Trump zo svojho golfového klubu v meste West Palm Beach v americkom štáte Florida napísal, že odsudzuje "násilné činy útočníka a každého, kto mu poskytol pomoc".

Our thoughts and prayers are with the victims of the horrible attack in France yesterday, and we grieve the nation’s loss. We also condemn the violent actions of the attacker and anyone who would provide him support. We are with you @EmmanuelMacron!