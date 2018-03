Napätie narastá. Rusi nemienia reagovať na britské ultimátum

LONDÝN - Rusko vyzýva Britániu, aby prestala so zastrašovaním a vyvarovala sa používania "jazyka ultimát" vo vzťahu k jadrovej veľmoci.

Britská premiérka Theresa Mayová a ruský prezident Vladimir Putin. Archívne foto Zdroj:TA

Uviedla to v utorok v Moskve pre televíziu Rossija 1 hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, ktorá súčasne vyjadrila pochybnosti o zorientovanosti britskej vlády v otázkach jadrového odzbrojenia.

Ako informovala agentúra Interfax, Zacharovová spochybnila aj kompetentnosť britského ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona.

Zacharovová reagovala na vyhlásenie britskej premiérky Theresy Mayovej, ktorá uviedla, že bývalý plukovník ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergej Skripaľ a jeho dcéra boli s veľkou pravdepodobnosťou otrávení mimoriadne účinnou nervovoparalytickou bojovou látkou novičok, ktorá sa v časoch studenej vojny v 70.-80. rokoch vyrábala v bývalom Sovietskom zväze.

Rusko dostalo ultimátum

Mayová dala v mene svojej krajiny Rusku ultimátum: do utorkovej polnoci očakáva vysvetlenie, ako sa v Rusku vyrobená bojová látka dostala do anglického mesta Salisbury. V prípade, že Británia takéto vysvetlenie nedostane, je pripravená prijať rázne opatrenia. Mayová upozornila, že ak sa dokáže, že za útokom stojí Moskva, jej vláda to bude považovať za "nezákonné použitie sily" zo strany Ruska.

Ruské veľvyslanectvo v Londýne oznámilo, že nebude reagovať na ultimátum Británie, kým nedostane vzorky použitej chemickej látky.

TASR

Diskusia