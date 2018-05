Na detskom ihrisku našli spiaceho medveďa. Previezli ho do divočiny

MANCHESTER - Rodičom a deťom v Manchestri v americkom štáte New Hampshire sa naskytol v pondelok ráno netradičný pohľad. Na detskom ihrisku, ktoré patrí k miestnej škôlke, ležal spiaci medveď.

TASR

O náleze informovali ráno o pol ôsmej miestneho času (13:30 SELČ) políciu, tá zalarmovala ochranárov, ktorí medveďa uspali a previezli naspäť do voľnej prírody. Medveď bol podľa nich vo veku od jedného do dvoch rokov. V Manchestri nešlo o prvé blízke stretnutie obyvateľov s medveďom. Ako píše agentúra Associated Press, v júli 2016 tu predstavitelia po celom meste naháňali veľkého čierneho medveďa, ten bol však rýchlejší a ušiel im.