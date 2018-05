Muž útočil nožom v centre Paríža. Francúzska polícia zadržala jeho kamaráta

PARÍŽ - Francúzska polícia zadržala a vypočúva kamaráta 20-ročného muža, ktorý v sobotu večer zaútočil nožom v centre Paríža. Muži zákona predtým vypočúvali rodičov páchateľa. Nemenovaný zdroj z prostredia súdov potvrdil, že kamarát sa takisto narodil v roku 1997. Bližšie informácie zatiaľ nie sú známe.

Francúzska polícia zadržala a vypočúva kamaráta 20-ročného muža, ktorý zaútočil nožom v centre Paríža. Ilustračné foto Zdroj:AP/TASR

Páchateľ sa narodil v Čečensku a mal francúzske občianstvo. V minulosti nemal problémy so zákonom, no nachádzal sa medzi tisíckami ľudí podozrivých z napojenia na radikalizmus. Čečenský líder ho identifikoval ako Chasana Azimova. "Považujem za nutné povedať, že všetku zodpovednosť za útok Chasana Azimova má Francúzsko. On sa totiž len narodil v Čečensku, jeho osobnosť, názory a presvedčenie sa formovali vo francúzskej spoločnosti," vyhlásil Ramzan Kadyrov.

Útočník napadol nožom na Rue Monsigny v časti Opéra päť osôb, pričom 29-ročný muž zomrel. Polícia útočníka zastrelila a evakuovala ľudí z okolitých budov. Minister vnútra Gerard Collomb v nedeľu prezradil, že štyria zranení sú mimo ohrozenia života. Luxemburské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že medzi zranenými je aj ich občan.

Prokurátor Francois Molins vyhlásil, že prípad vyšetruje protiteroristická jednotka ako vraždu a pokus o vraždu s teroristickým motívom. Molins dodal, že podľa svedkov útočník kričal "Alláhu akbar". Tlačová agentúra Amaq, napojená na militantov, v nedeľu uviedla, že útočník vypočul výzvu extrémistickej skupiny Islamský štát (IS), aby prívrženci zaútočili na členov koalície vedenej USA proti extrémistom v Iraku a Sýrii.

Premiér Édouard Philippe informoval, že polícia bola na mieste za menej ako deväť minút od nahlásenia útoku. Prezident Emmanuel Macron pochválil zásah polície a vyhlásil, že boj proti nepriateľom bude pokračovať.

SITA

