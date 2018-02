Cestárom a ďalším zodpovedným sa len s maximálnym úsilím darí udržiavať prejazdnosť cestných komunikácií. Zdroj:Twitter.com/RT

Množstvu napadaného mokrého snehu neodolalo okolo 2-tisíc stromov, informovali v nedeľu zdroje z radnice. Jeden muž prišiel o život pod vyvráteným stromom, informovala tlačová agentúra DPA.

Cestárom a ďalším zodpovedným sa len s maximálnym úsilím darí udržiavať prejazdnosť cestných komunikácií a na niektorých miestach i prístup k staniciam metra.

Kým chodci majú čo robiť s mokrým snehom na chodníkoch, na troch moskovských letiskách zaznamenali omeškanie viac ako 150 letov.

S veľkými problémami sa musia vyrovnať aj technici energetických závodov, pretože zásobovanie elektrickým prúdom skolabovalo v širšom okolí ruskej metropoly v dôsledku porúch siete na viacerých miestach. Tak bolo iba v okolí mesta Tula bez prúdu 230 obcí.

Moscow has a snow removal system so advanced that it comes as no surprise their space program is so successful.



The one drawback is the obscene amount of corrosive chemicals dumped onto the sidewalks and streets. pic.twitter.com/3TPmKMySm9