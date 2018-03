Merkelová ubezpečuje Írsko: V záležitostiach okolo Brexitu sa môže spoľahnúť na Nemecko

BERLÍN - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok ubezpečila, že Írsko sa môže spoľahnúť na Nemecko, pokiaľ ide o rokovania ohľadne spôsobu vystúpenia Británie z Európskej únie. Podľa agentúry AP tak urobila po stretnutí s írskym premiérom Leom Varadkarom v Berlíne.

Nemecká kancelárka, Angela Merkelová. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Merkelová privítala Varadkara deň po tom, ako vyjednávači Británie a EÚ oznámili, že nenastal žiadny prelom v otázke pozemnej hranice medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko, ktorá sa stane po tzv. brexite vonkajšou hranicou Únie. "Musí sa nájsť nejaké riešenie... a Nemecko plne podporuje postoj Írska," povedala Merkelová.

Británia má opustiť v súčasnosti 28-člennú EÚ už o niečo vyše roka, pričom jednou z najproblémovejších záležitostí sa ukázal byť spôsob, ako ponechať otvorenú hranicu medzi Írskou republikou a Severným Írskom, ktorá bola doteraz podľa AP "takmer neviditeľná".

Varadkar zdôraznil, že pokiaľ nebude nájdené iné "realizovateľné riešenie", musí Severné Írsko zostať súčasťou európskej colnej únie. Vyzval pritom britskú vládu, aby predložila "podrobnejšie písomné návrhy", ktoré by sa mohli stať právne záväznými.

Ak by Londýn navrhol "niečo, čo je veľmi blízke colnej únii, potom sa domnievam, že by to vyriešilo mnohé z problémov spojených s írskou hranicou, ale ak by to bolo niečo oveľa menšie a oveľa slabšie, tak potom by nevyriešilo", povedal v Berlíne írsky premiér s tým, že "nie je dohodnuté nič, kým nie je dohodnuté všetko". Dodal, že ho upokojuje pevná podpora zo strany Nemecka ako najľudnatejšej krajiny EÚ.

TASR

Diskusia