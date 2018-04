Mayová je pripravená podniknúť kroky proti Asadovi. Premiérka zvolala mimoriadne zasadnutie kabinetu

LONDÝN - Britská premiérka Theresa Mayová zvolala na štvrtok poobede mimoriadne zasadnutie vládneho kabinetu ohľadom reakcie na údajný chemický útok v Sýrii. Ministri budú zvažovať možnosti podpory pre vojenskú operáciu, ktorou pohrozili Spojené štáty a ich spojenci.

Hoci Mayovej zo zákona nevyplýva povinnosť žiadať parlament o súhlas na vojenskú ofenzívu, o nedávnych intervenciách v Líbyi a Iraku sa hlasovalo v legislatívnom zbore. Foto archív Zdroj:AP/TASR

Mayová je pripravená podniknúť krok proti sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi aj bez súhlasu britského parlamentu. Ak by kabinet schválil britskú účasť na tejto vojenskej operácii, sily Spojeného kráľovstva by sa mohli pridať k americkej armáde v rámci spoločnej operácie proti vybraným sýrskym cieľom.

Ďalšími spojencami tejto vojenskej koalície by mohli byť Saudská Arábia, Francúzsko či Izrael; tie však takýto postup ešte iba zvažujú. Všeobecne sa predpokladá, že britský kabinet Mayovú podporí, analyzuje stanica BBC. Zásah by bol pravdepodobne zameraný na infraštruktúru sýrskeho chemického arzenálu.

Súhlas parlamentu nepotrebuje

Hoci Mayovej zo zákona nevyplýva povinnosť žiadať parlament o súhlas na vojenskú ofenzívu, o nedávnych intervenciách v Líbyi a Iraku sa hlasovalo v legislatívnom zbore. Mayovej predchodca David Cameron v roku 2013 nedostal súhlas na útok v Sýrii ohľadom údajného použitia chemických zbraní.

Denník The Daily Telegraph v stredu informoval, že Mayová už nariadila britským ponorkám zaujať pozície, z ktorých by bolo možné zasiahnuť Sýriu raketovými strelami. Útok by sa podľa periodika mohol začať už vo štvrtok v noci.

Podľa zdrojov blízkych britskej vláde považuje Mayová riešenie tejto záležitosti za naliehavé a chce tak predísť opakovaniu chemického útoku, ktorý označila za "ohavný". Corbyn však varuje, že útok na Sýriu by prispel k eskalácii situácie.

TASR

